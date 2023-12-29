خطوة جديدة تقرب برشلونة من ضم ميسينيو

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة اتخذ خطوة جديدة للتعاقد مع البرازيلي إستيفاو ويليان الملقب بـ"ميسينيو"، البالغ من العمر 16 عامًا.

ووفقًا للصحيفة، فإن عدة أندية تحلم بالتعاقد مع ميسينيو بسبب تشابهه في اللعب مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن حلمه هو اللعب لبرشلونة.

وأكدت أن 4 من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، هي: مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وآرسنال وتشيلسي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، تمارس أقصى قدر من الضغط على بالميراس للتعاقد معه ميسينيو.