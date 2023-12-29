خطوة جديدة تقرب برشلونة من ضم ميسينيو
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة اتخذ خطوة جديدة للتعاقد مع البرازيلي إستيفاو ويليان الملقب بـ"ميسينيو"، البالغ من العمر 16 عامًا.
ووفقًا للصحيفة، فإن عدة أندية تحلم بالتعاقد مع ميسينيو بسبب تشابهه في اللعب مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن حلمه هو اللعب لبرشلونة.
وأكدت أن 4 من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، هي: مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وآرسنال وتشيلسي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، تمارس أقصى قدر من الضغط على بالميراس للتعاقد معه ميسينيو.
من جهته يضغط بالميراس أيضًا على اللاعب ووكيله وعائلته لتقييم العرض الأكثر إقناعًا لهم واتخاذ القرار في أقرب وقت ممكن.
وعلى الرغم من أنه لن يتمكن من مغادرة بالميراس حتى صيف 2025، بمجرد أن يبلغ 18 عامًا في أبريل، فإن النادي البرازيلي يريد ضمان بيع نجمه، تمامًا كما فعل بالفعل مع إندريك الذي سينضم إلى ريال مدريد في الصيف المقبل مقابل 60 مليون يورو.
ولهذا السبب، سيستغل أندريه كوري، وكيل "ميسينيو"، وأيضًا وكيل فيتور روكي، رحلته إلى برشلونة لتقديم روكي، يوم الأربعاء المقبل، للقاء ديكو وخوان لابورتا لمناقشة مستقبل ميسينيو.
وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أنه حتى الآن، كان ميسينيو يشتري الوقت ويؤخر العروض التي تصل إليه، لكنه الآن يجد نفسه في موقف يجب أن يقرر بشأن مستقبله، ويثق بأن برشلونة يريد التعاقد معه.
ويدرك كل من اللاعب ووكيله الصعوبات المالية التي يمر بها برشلونة، لكنهما على استعداد للمساعدة وإجبار بالميراس على القبول بمبلغ مالي يسمح بإتمام الصفقة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن قيمة فسخ عقد ميسينيو مع بالميراس تبلغ 60 مليون يورو.
وأوضحت أن الوكيل كوري ساعد برشلونة على إتمام صفقة فيتور روكي بدفع النادي الكتالوني مبلغًا ثابتًا قدره 30 مليون يورو مقدمًا، وسيتم دفع 31 مليون يورو كمتغيرات لاحقًا.
كما كانت أندية مثل باريس سان جيرمان، وتشيلسي، على استعداد لدفع مبلغ 61 مليون يورو أو أكثر لكن الوكيل أقنع روكي باختيار برشلونة.
ومع الأخذ في الاعتبار أن ميسينيو لن يتمكن من الوصول إلى برشلونة حتى يوليو 2025، وبالتالي فإنه إذا قرر برشلونة التعاقد معه، فإن وكيله سيجبر بالميراس على قبول الصفقة مقابل مبلغ يمكن لبرشلونة دفعه.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يمكن أن يدفع مبلغًا معقولاً في الوقت الحالي، وبحلول 2025 قد يكون برشلونة تخلص من مشاكله المالية خاصة إذا مضى مشروع دوري السوبر الأوروبي كما يريد النادي.