ريال مدريد يستهدف ضم البرازيلي الشاب ميسينيو

كشفت صحيفة "ريليفو" أن ريال مدريد وضع على طاولته اللاعب البرازيلي الشاب استيفاو ويليان "ميسينيو"، نجم بالميراس، بعد تألقه مؤخرا مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت 17 عاما.

وسجل اللاعب 3 أهداف وصنع 4 آخرين في كأس العالم تحت 17 سنة، ويملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 60 مليون يورو.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "الموهبة البرازيلية استيفاو لاعب بالميراس والذي يطلقون عليه لقب "ميسينيو"، حيث يقارنوه بميسي، يتألق في كأس العالم تحت 17 سنة في إندونيسيا وتراقبه جميع الأندية الكبيرة في أوروبا ومن بينهم ريال مدريد وبرشلونة".

وأضاف التقرير: "إذا استمر تطوره وتم استيفاء شروط دفع الشرط الجزائي كما حدث مع إندريك فلا يمكن استبعاد محاولة التوقيع معه من قبل إدارة الميرنغي".