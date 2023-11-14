عمرو وردة.. صاحب رحلة من الأزمات انضم وغادر 4 أندية في عام واحد

أصبح اسم النجم المصري عمرو وردة مصاحبا للأزمات والخيبات للاعب كان يمكن أن يصبح صاحب موهبة كبيرة في عالم كرة القدم، كان آخر هذه الأزمات هو قرار آخر نادٍ انضم له، فاركو، بفسخ التعاقد معه رغم انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري.

وقالت تقارير إن وردة افتعل أكثر من مشكلة خلال الفترة الماضية، وقام النادي بتوقيع عقوبات عليه، قبل أن يتفق الطرفان على فسخ التعاقد.

وكان فاركو قد أعلن عن تعاقده مع عمرو وردة في سبتمبر الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي.

وردة صاحب الـ30 عاما شارك في مباراة واحدة مع فاركو هذا الموسم في الدوري المصري، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.