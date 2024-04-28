حلان فقط أمام الزمالك لإنهاء "الأزمة الكبرى"

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن حلول من أجل إنهاء أزمة اللاعب المغربي خالد بو طيب الذي حصل على حكم بأحقيته في مبلغ 2 مليون و400 ألف يورو ضد النادي.

وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف قيد نادي الزمالك لحين تسديد غرامة اللاعب المغربي.

وفسخ الزمالك عقد اللاعب إبان فترة مرتضى منصور رئيس النادي السابق، ما دفعه للتوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولن يتمكن نادي الزمالك من إبرام أي صفقة الصيف القادم قبل تسديد غرامة اللاعب أو على الأقل التوصل لاتفاق معه على تسديد المبلغ بالتقسيط.