حلان فقط أمام الزمالك لإنهاء "الأزمة الكبرى"
يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن حلول من أجل إنهاء أزمة اللاعب المغربي خالد بو طيب الذي حصل على حكم بأحقيته في مبلغ 2 مليون و400 ألف يورو ضد النادي.
وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف قيد نادي الزمالك لحين تسديد غرامة اللاعب المغربي.
وفسخ الزمالك عقد اللاعب إبان فترة مرتضى منصور رئيس النادي السابق، ما دفعه للتوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولن يتمكن نادي الزمالك من إبرام أي صفقة الصيف القادم قبل تسديد غرامة اللاعب أو على الأقل التوصل لاتفاق معه على تسديد المبلغ بالتقسيط.
وحسب قناة النهار: "الزمالك قد يلجأ إلى اقتراض أموال من البنوك ورجال الأعمال المحبين للنادي لحل تلك الأزمة، بجانب التواصل مع اللاعب لحل ودي لجدولة الغرامة، كما إن الإدارة تأمل في تحقيق بطولة الكونفدرالية والمنافسة أيضًا على السوبر الأفريقي، لتحصيل أموال بالعملة الصعبة".
ونجح نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في ضم عدد كبير من الصفقات بعد رفع باب القيد الذي كان مغلقًا أيضًا بسبب قضايا لعدد من اللاعبين والمدربين.
وتعهَّد الزمالك في بيان رسمي قبل أيام بإنهاء هذا الملف ودعم صفوف الفريق.
ويملك نادي الزمالك لجنة لتنموية موارده بالإضافة إلى تدخلات من بعض رجال الأعمال المحبين له، مثل: ممدوح عباس وعمرو الجنايني وغيرهما.