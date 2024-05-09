أول الراحلين عن نادي الاتحاد السعودي

وكانت جماهير نادي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، هاجمت المعيوف كثيرًا، إذ حملته نتيجة مباراة أبها الأخيرة.

وتلقت شباك عبدالله المعيوف 15 هدفًا في آخر 6 مباريات.

وانتقدت الجماهير قرار الإدارة من الأساس بتعاقدها مع الحارس، إ قال مغردون إن الإدارة تعاقدات مع "رجيع" الهلال.

وكان المعيوف غاب، يوم الأربعاء، عن التدريبات الجماعية، لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت التقارير، أن المعيوف يعاني إصابة، لحِقَت به أمام أبها، ضمن الجولة الـ 30 من البطولة، ولم يعلن ناديه عنها حتى الآن.