أول الراحلين عن نادي الاتحاد السعودي
كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، أن حارس مرمى الفريق عبدالله المعيوف قرر الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.
وبحسب ما ذكرته المصادر لـ"إرم نيوز"، فإن المعيوف غاضب من الانتقادات الجماهيرية التي طالته مؤخرًا بسبب تراجع مستواه الفني والبدني.
وأوضح المصدر، أن "الحارس لم يقرر بعد إن كان سيعتزل أم سيستمر في الملاعب، إ يملك عرضًا من نادي الاتفاق".
وكانت جماهير نادي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، هاجمت المعيوف كثيرًا، إذ حملته نتيجة مباراة أبها الأخيرة.
وتلقت شباك عبدالله المعيوف 15 هدفًا في آخر 6 مباريات.
وانتقدت الجماهير قرار الإدارة من الأساس بتعاقدها مع الحارس، إ قال مغردون إن الإدارة تعاقدات مع "رجيع" الهلال.
وكان المعيوف غاب، يوم الأربعاء، عن التدريبات الجماعية، لليوم الثالث على التوالي.
وذكرت التقارير، أن المعيوف يعاني إصابة، لحِقَت به أمام أبها، ضمن الجولة الـ 30 من البطولة، ولم يعلن ناديه عنها حتى الآن.
وأشارت إلى أنه إذا تأكّد غياب المعيوف عن مباراة الاتفاق يوم الجمعة، فسيعوّضه محمد المحاسنة، الحارس الاحتياطي.
ويستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري السعودي للمحترفين.