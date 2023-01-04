لخلافة نيمار.. باريس سان جيرمان مستعد لكسر عقد نجم برشلونة

ومنذ انتقاله لبرشلونة، صيف 2017، مقابل 105 مليون يورو، بالإضافة للمتغيرات، ساهم عثمان ديمبلي في فوز الفريق بلقبين في الدوري الإسباني ولقبين في كأس الملك.

وتخلص عثمان ديمبيلي خلال الموسم الحالي من مشاكل الإصابات، وشارك في أغلب مباريات الفريق في كل المنافسات سجل خلالها 5 أهداف و7 تمريرات حاسمة في 21 مباراة.

وبحسب صحيفة " سبورت " يعتبر عثمان ديمبيلي، البالغ من العمر 25 عامًا، البديل المثالي للبرازيلي نيمار بسبب إمكانياته الفنية وأيضًا لعلاقته الجيدة مع النجم الفرنسي كليان مبابي والذي شاركه الفوز بلقب كأس العالم روسيا 2018 بينما علاقة نجم باريس سان جيرمان مع زميله البرازيلي نيمار سيئة.