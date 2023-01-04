لخلافة نيمار.. باريس سان جيرمان مستعد لكسر عقد نجم برشلونة
ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يضع الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي هدفًا له في المستقبل، لتعويض البرازيلي نيمار بعد رحيله عن الفريق الباريسي.
وأصبح عثمان ديمبيلي لاعبًا أساسًا لدى المدرب تشافي هيرنانديز.
ومنذ انتقاله لبرشلونة، صيف 2017، مقابل 105 مليون يورو، بالإضافة للمتغيرات، ساهم عثمان ديمبلي في فوز الفريق بلقبين في الدوري الإسباني ولقبين في كأس الملك.
وتخلص عثمان ديمبيلي خلال الموسم الحالي من مشاكل الإصابات، وشارك في أغلب مباريات الفريق في كل المنافسات سجل خلالها 5 أهداف و7 تمريرات حاسمة في 21 مباراة.
وبحسب صحيفة " سبورت " يعتبر عثمان ديمبيلي، البالغ من العمر 25 عامًا، البديل المثالي للبرازيلي نيمار بسبب إمكانياته الفنية وأيضًا لعلاقته الجيدة مع النجم الفرنسي كليان مبابي والذي شاركه الفوز بلقب كأس العالم روسيا 2018 بينما علاقة نجم باريس سان جيرمان مع زميله البرازيلي نيمار سيئة.
وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد عثمان ديمبيلي، بينما يقدر برشلونة مبلغ نجمه الفرنسي بـ100 مليون يورو ويرغبون بتجديد عقده مرة أخرى بشرط جزائي كبير.
ومنذ انتقاله لصفوف برشلونة سجل عثمان ديمبيلي 37 هدفًا، وصنع 41 هدفًا في 171 مباراة، فيما سجل نيمار 115 هدفًا، وصنع 73 هدفًا في 165 مباراة برفقة باريس سان جيرمان، وحقق 13 لقبًا.
ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لبرشلونة قيمة الشرط الجزائي للتعاقد مع النجم البرازيلي وتعاقد الفريق الإسباني مع عثمان ديمبيلي لتعويضه.