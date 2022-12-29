هل تعمّد نيمار الطرد خلال مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟
شككت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تعمد البرازيلي نيمار الحصول على "بطاقة حمراء" في مباراة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، أمس الأربعاء.
وقالت الصحيفة في تقرير: "يعلم الجميع أن نيمار يحب الهروب إلى بلده للاحتفال مع عائلته في بعض المناسبات بينها عيد ميلاد أخته".
وأوضحت "سبورت" أن هذا هو السبب في أن الطرد الذي تعرض له اللاعب البرازيلي ضد ستراسبورغ، الليلة الماضية، يُنظر إليه بريبة كبيرة.
وتلقى نيمار بطاقتين صفراوين خلال دقيقة واحدة فقط، وسيغيب بسبب الإيقاف عن مباراة لانس المقرر إجراؤها في 1 يناير.
ولعب نيمار بشكل جيد للغاية بعد الإصابة التي تعرض لها في قطر، وساعد مواطنه ماركينيوس في الهدف الأول لفريقه في الفوز 2/1
ومع ذلك، وفي غمضة عين، تعرَّض نيمار في الدقيقة 62 لطرده الخامس في باريس سان جيرمان.
وسيكون باريس سان جيرمان دون نيمار وميسي أمام لانس، يوم الأحد، وسيعود ميسي للعمل مع باريس سان جيرمان، في 2 أو 3 يناير، ويمكن أن يعود إلى اللعب، يوم الجمعة التالي، في مباراة كأس فرنسا أمام شاتورو المتواضع.