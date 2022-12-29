هل تعمّد نيمار الطرد خلال مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

شككت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تعمد البرازيلي نيمار الحصول على "بطاقة حمراء" في مباراة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، أمس الأربعاء.

وقالت الصحيفة في تقرير: "يعلم الجميع أن نيمار يحب الهروب إلى بلده للاحتفال مع عائلته في بعض المناسبات بينها عيد ميلاد أخته".