تشافي يوجه انتقادات لماتيو لاهوز حكم مباراة برشلونة وإسبانيول

وجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، انتقادات إلى ماتيو لاهوز، حكم مباراة فريقه ضد إسبانيول، التي أقيمت بينهما، مساء السبت، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى على ملعب كامب نو.

وأصبح لاهوز صاحب الرقم القياسي من البطاقات الصفراء المشهرة في كأس العالم الماضية بلقاء ربع النهائي، والذي امتد لـ 120 دقيقة بين الأرجنتين وهولندا برصيد 15 بطاقة.

وفي أول مباراة له بعد كأس العالم مباشرة أشهر 14 بطاقة ملونة سواء للاعبين داخل أو خارج الملعب في دربي كتالونيا.

وقال تشافي في تصريحاته عقب المباراة: "‏علينا أن نتحدث اليوم مرة أخرى عن التحكيم ولا يمكننا فعل شيء، على الحكم أن يخرج ويتحدث ويشرح قراراته، جوردي ألبا أخبرني أنه لم يقل أي شيء عندما تلقى البطاقة الثانية".