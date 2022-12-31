تشافي يوجه انتقادات لماتيو لاهوز حكم مباراة برشلونة وإسبانيول
وجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، انتقادات إلى ماتيو لاهوز، حكم مباراة فريقه ضد إسبانيول، التي أقيمت بينهما، مساء السبت، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى على ملعب كامب نو.
وأصبح لاهوز صاحب الرقم القياسي من البطاقات الصفراء المشهرة في كأس العالم الماضية بلقاء ربع النهائي، والذي امتد لـ 120 دقيقة بين الأرجنتين وهولندا برصيد 15 بطاقة.
وفي أول مباراة له بعد كأس العالم مباشرة أشهر 14 بطاقة ملونة سواء للاعبين داخل أو خارج الملعب في دربي كتالونيا.
وقال تشافي في تصريحاته عقب المباراة: "علينا أن نتحدث اليوم مرة أخرى عن التحكيم ولا يمكننا فعل شيء، على الحكم أن يخرج ويتحدث ويشرح قراراته، جوردي ألبا أخبرني أنه لم يقل أي شيء عندما تلقى البطاقة الثانية".
كما علق سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، عن قرار طرد ألبا، قائلا: "لم يكن ماتيو لاهوز يعرف أن جوردي ألبا لديه بطاقة صفراء أولى، لقد نسي، لم يتمكن من النظر لورقته قبل أن يظهر البطاقة الصفراء الثانية لجوردي، ولا أعتقد أنه يستحق الطرد".
وختم: "لقد أضر بنا ماتيو لاهوز في هذه المباراة، ربما يكون هذا التعادل بسبب بعض القرارات التي قام بها الحكم".
وأهدر برشلونة تفوقه على ريال مدريد في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما فرض جاره إسبانيول التعادل 1-1، في قمة كتالونيا المتوترة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق، اليوم السبت.
ويظل برشلونة في الصدارة برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد.
فيما حصد إسبانيول تعادله السابع في الموسم الجاري والرابع في آخر 5 مباريات بالدوري الإسباني، فارتفع رصيده لـ 13 نقطة في المركز السادس عشر.
ولم يعرف عام 2022 سوى التعادل في ديربي كتالونيا، لقاء الموسم الماضي انتهى بالتعادل 2-2، واليوم حسم التعادل بهدف لكل فريق نتيجة اللقاء.