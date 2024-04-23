بحضور والده.. ماركوس تورام يحتفل بطريقة مثيرة أمام ميلان (فيديو)
احتفل ماركوس تورام، لاعب إنتر ميلان، بطريقة مثيرة بعد تسجيله هدفا على ميلان، اليوم الاثنين، في الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.
وسجل ماركوس تورام الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 49.
وبعد تسجيله هدفا، احتفل ماركوس بوضع يديه على رأسه وأخرج لسانه، تحت أنظار والده ليليان تورام الذي لعب لموناكو وبارما ويوفنتوس وبرشلونة.
وسيضمن هذا الفوز لإنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20، ليتفوق بلقب على ميلان، ويتأخر بـ16 لقبا عن يوفنتوس؛ أكثر نادٍ تتويجا بلقب الدوري الإيطالي.
وانتقل ماركوس لإنتر ميلان صيف 2023 من بروسيا مونشنغلادباخ في صفقة انتقال حر.
ويلعب ماركوس في قلب الهجوم وعلى الجناح الأيسر، على عكس والده الذي كان مميزا في قلب الدفاع والظهير الأيمن.
وقبل مواجهة ميلان، لعب ماركوس 41 مباراة مع إنتر ميلان سجل فيها 13 هدفا وصنع 12.
ويملك إنتر ميلان 86 نقطة من 32 مباراة، ويتقدم بـ14 نقطة على ميلان الثاني، وسيصبح الفارق 17 نقطة مع تبقي خمس جولات.