بحضور والده.. ماركوس تورام يحتفل بطريقة مثيرة أمام ميلان (فيديو)

احتفل ماركوس تورام، لاعب إنتر ميلان، بطريقة مثيرة بعد تسجيله هدفا على ميلان، اليوم الاثنين، في الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

وسجل ماركوس تورام الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 49.

وبعد تسجيله هدفا، احتفل ماركوس بوضع يديه على رأسه وأخرج لسانه، تحت أنظار والده ليليان تورام الذي لعب لموناكو وبارما ويوفنتوس وبرشلونة.

وسيضمن هذا الفوز لإنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20، ليتفوق بلقب على ميلان، ويتأخر بـ16 لقبا عن يوفنتوس؛ أكثر نادٍ تتويجا بلقب الدوري الإيطالي.