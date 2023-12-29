"ليست جيدة بما يكفي".. أرتيتا يجدد انتقاده لتقنية الـ"VAR"

وافتتح توماس سوسيك التسجيل بشكل مثير للجدل في الشوط الأول، مع عدم قدرة تقنية الـ"VAR" على تحديد ما إذا كانت الكرة قد خرجت قبل عرضية جارود بوين.

وضاعف كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب آرسنال السابق، النتيجة لويستهام بعد نهاية الشوط الأول.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "إذا كانت التكنولوجيا التي لدينا في الوقت الحالي ليست جيدة بما يكفي لإعطائنا هذا الجواب (حول ما إذا كانت الكرة قد خرجت)، فإن ما يتعين علينا القيام به هو الفوز بالمباراة بدون ذلك".

وأضاف: "يقولون إنها ليست حاسمة، من المؤسف أنه مع التكنولوجيا التي لدينا، ليس الأمر واضحًا حتى نتمكن من تحديد ما إذا كانت الكرة في الخارج أم في الداخل، لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك الآن".