"ليست جيدة بما يكفي".. أرتيتا يجدد انتقاده لتقنية الـ"VAR"
انتقد ميكيل أرتيتا تقنية حكم الفيديو "VAR" مرة أخرى حيث خسارة آرسنال 0/2 على ملعبه أمام ويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذه الخسارة حرم ويستهام منافسه آرسنال من الصدارة التي ظلت بيد ليفربول برصيد 42 نقطة مقابل 40 نقطة لآرسنال في المركز الثاني.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن النتيجة أول فوز لديفيد مويس خارج أرضه في الدوري الإنجليزي على "الأندية الأربعة الكبار" القدامى وهم آرسنال، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر يونايتد.
وافتتح توماس سوسيك التسجيل بشكل مثير للجدل في الشوط الأول، مع عدم قدرة تقنية الـ"VAR" على تحديد ما إذا كانت الكرة قد خرجت قبل عرضية جارود بوين.
وضاعف كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب آرسنال السابق، النتيجة لويستهام بعد نهاية الشوط الأول.
وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "إذا كانت التكنولوجيا التي لدينا في الوقت الحالي ليست جيدة بما يكفي لإعطائنا هذا الجواب (حول ما إذا كانت الكرة قد خرجت)، فإن ما يتعين علينا القيام به هو الفوز بالمباراة بدون ذلك".
وأضاف: "يقولون إنها ليست حاسمة، من المؤسف أنه مع التكنولوجيا التي لدينا، ليس الأمر واضحًا حتى نتمكن من تحديد ما إذا كانت الكرة في الخارج أم في الداخل، لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك الآن".
وحصد آرسنال 4 نقاط فقط في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر من أستون فيلا وويستهام وتعادل مع ليفربول وفاز على برايتون.
في حين قال ديفيد مويس: "لقد كان عملًا دفاعيًّا رائعًا، وهيكلًا رائعًا وتنظيمًا وانضباطًا، لقد استحوذوا على الكرة كثيرًا، وهو أمر لا يروق لي، لكننا قمنا بعمل رائع".
وأضاف: "آرسنال لعب بشكل جيد للغاية ووضعنا تحت ضغط كبير، لكن يجب أن نقول إن جزءًا كبيرًا من كرة القدم هو الدفاع، في بعض الأحيان لا ترغب في التحدث كثيرًا عن هذا الأمر، لكننا قمنا بعمل جيد حقًا".
وفيما يتعلق بحادثة تقنية الـ"VAR" في هدف توماس سوسيك، قال مويس: "لم أفكر في الأمر حتى، لقد تلقيت للتو رد فعل من اللاعبين حيث لم يعتقد أحد ولو لدقيقة واحدة أن هناك أي شيء يتعلق بالهدف".
وأوضح: "لا بد أن الأمر كان قريبًا بسبب الوقت الذي استغرقه اتخاذ القرار".