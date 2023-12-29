ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يسقط أمام وست هام.. وبرايتون يدك شباك توتنهام برباعية
قدّم وست هام خدمة جليلة لفريق ليفربول، بعدما حقق فوزًا مهمًا على آرسنال بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تغلب برايتون على توتنهام 4-2 يوم الخميس.
أحرز وست هام أول أهداف بعد مرور 13 دقيقة عبر توماس سوسيك لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.
وفي الدقيقة 55 سجل كونستانتيونس مافروبانوس هدف وست هام الثاني ليخطف فريقه فوزًا مهمًا أبعد آرسنال عن الصدارة.
بهذه النتيجة تقدم وست هام إلى المركز السادس برصيد 33 نقطة، بينما بقي آرسنال في المركز الثاني بعد أن توقف رصيده عند 40 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.
برايتون يهزم توتنهام برباعية
تعرضت آمال توتنهام هوتسبير في حجز مقعد بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لانتكاسة بخسارته 4-2 أمام مضيفه برايتون آند هوف ألبيون اليوم الخميس وتجنب بفضل انتفاضة متأخرة أكبر هزيمة منذ تولي أنغي بوستيكوغلو مسؤولية الفريق.
افتتح جوش هنشيلوود التسجيل بتسديدة قوية في الدقائق الأولى وعزز جواو بيدرو تقدم برايتون من ركلة جزاء لينهي صاحب الأرض الشوط الأول متقدما 2-صفر عن جدارة.
ورد الفريق الزائر في الشوط الثاني وظن ريتشارليسون أنه قلص الفارق لكن الحكم لم يحتسب الهدف، ولكن عندما سجل البديل برفيس إستوبينان لاعب برايتون الهدف الثالث من تسديدة صاروخية وبيدرو من علامة الجزاء مرة أخرى بدا أن الأمور قد حسمت لصالح برايتون.
لكن لاعب توتنهام البديل أليخو فيليز وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 75 قبل أن يحرز بن ديفيز الهدف الثاني من ضربة رأس لتبدو العودة في النتيجة ممكنة.
وحرم القائم بيير-إيميل هويبرغ لاعب توتنهام من التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبدا برايتون متوترا لكنه صمد ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.
وكان توتنهام، الذي يعاني من إصابات عديدة، بحاجة للفوز ليتقدم للمركز الرابع متفوقا على مانشستر سيتي، لكن رصيده تجمد عند 36 نقطة في المركز الخامس.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: