أرتيتا: هذا ما سيمنع آرسنال من بيع لاعبين في يناير

وتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة عيد الميلاد للموسم الثاني على التوالي، لكن على عكس الموسم الماضي، فإن أرتيتا يأمل أن يحظى بالمزيد من العمق في تشكيلته هذه المرة بعدما ثبت عدم توافر ذلك للفريق في سباقه على اللقب مع مانشستر سيتي، الموسم الماضي.

وقال أرتيتا للصحفيين، اليوم الأربعاء، قبل مباراة الفريق على أرضه أمام وست هام يونايتد، غدًا الخميس: "في الوقت الحالي، الأمر صعب جدًا رحيل أي لاعب في يناير.. نعاني من نقص عددي بالفعل، ولدينا مواقف كنا مكشوفين فيها خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف: "نتمنى أن نستعيد اللاعبين مجددًا، لكن بأي حال ومتى هذا هو السؤال. لدينا بالفعل إصابات طويلة الأمد للاعبين يمنحوننا التنوع، وهذه هي المشكلة".

وأنفق آرسنال أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (255.54 دولار)، في الصيف الماضي، لضم صفقات جديدة، مثل: ديكلان رايس، وكاي هافرتس، لكن أرتيتا قال إن النادي قد يفكر في تعاقدات جديدة إذا وجد اللاعب المناسب.

وأضاف: "إذا كان هناك أي شيء يمكنه أن يُحسن التشكيلة، فإننا سنكون منفتحين دائمًا على القيام به.. لدينا مجموعة أهداف محددة وأفكار، ولا نعلم كيف سيكون شكل التشكيلة في غضون أسبوعين".

وتابع: "علينا أن نكون دائمًا على استعداد لذلك، وسوق الانتقالات خادع للغاية، ويتقلب بسرعة، وغير متوقع".