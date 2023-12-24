أرتيتا بعد تعادل آرسنال مع ليفربول: المباراة الأقوى في آخر 20 عاما

ومنح هدف غابرييل المبكر من ضربة رأس الأمل لآرسنال في تحقيق فوزه الأول على ملعب ليفربول في الدوري منذ 2012، لكن محمد صلاح سجل هدف التعادل بطريقة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

وأنهى فريق أرتيتا المباراة بقوة لكنه لم يتمكن من تحقيق الفوز، لكنه يتوجه لعيد الميلاد في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا.

وتوقع الإسباني أن تكون المواجهة قوية، ولم تَخيب آماله؛ إذ جاءت مليئة بالحماسة والنشاط.

وقال أرتيتا: "إنها مباراة كرة قدم لا تصدق، واحدة من أقوى المباريات التي شهدتها منذ 20 عاما في هذه المسابقة.

"في العديد من اللحظات كنا في القمة، وفي آخر 20 دقيقة أردنا الفوز أكثر، لكن التعادل عادل.

وأضاف: "رؤية لاعبينا يتحلون بالشجاعة والقناعة لتقديم أداء مثلما فعلنا هنا، أعتقد أن لاعبينا يستحقون إشادة كبيرة جدا".