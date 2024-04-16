برشلونة يحدد "إشارة" انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء ستكون حاسمة في إنهاء ملف انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على برشلونة في إياب ربع النهائي بعدما خسر ذهابًا على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين.