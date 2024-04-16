برشلونة يحدد "إشارة" انتقال مبابي إلى ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء ستكون حاسمة في إنهاء ملف انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد.
ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على برشلونة في إياب ربع النهائي بعدما خسر ذهابًا على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ووفق تقارير إسبانية، في حال خسر باريس سان جيرمان اليوم أمام برشلونة فستكون تلك المباراة هي الأخيرة للاعب بقميص النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، على أن يستكمل المنافسات المحلية لكن بأدوار بسيطة مع الفريق كما يحدث منذ شهرين تقريبًا حيث بدأ إنريكي تهميش دور اللاعب.
وحسب التقارير، فإن فوز برشلونة سوف يعني إشارة تحرك حاسم لإعلان انتقال مبابي إلى ريال مدريد.
وأكدت تقارير صحفية إسبانية سابقة، أن ما يمنع إعلان انتقال مبابي إلى ريال مدريد هو احتمالية حدوث مواجهة بين الناديين في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر لا يرغب اللاعب في حدوثه على الإطلاق، وهو الاحتمال الذي سيتم نسفه تمامًا بمجرد خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال.
ويرغب مبابي في الوصول إلى كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل دون حديث أو صخب عن مستقبله، إذ يخطط لإعلان انتقاله إلى ريال مدريد قبلها، حتى لو تم تأجيل حفل التقديم لِما بعد اليورو بسبب ازدحام جدول اللاعب.
ودون شك، يملك برشلونة اليد الطولى قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعبه الليلة، بعدما حقق انتصارًا مهمًّا على ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء الماضي.