رد فعل مبابي بعد إشارة مشجع لانضمامه إلى ريال مدريد (فيديو)

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمبابي وهو ينزل من الحافلة متجها إلى مقر الإقامة والتدريبات، فيما تردد صوت أحد المشجعين وهو يسأله عن انتقاله إلى ريال مدريد.

ورد مبابي بإشارة خاصة لتحية المشجع رافعا يده، قبل أن يلتحق ببقية أعضاء بعثة البي آس جي التي تستعد لمباراة الموسم، وفق وصف وسائل الإعلام الفرنسية.

ويلتقي برشلونة وباريس سان جيرمان، الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان الفريق الكتالوني حقق فوزا ثمينا في حديقة الأمراء بباريس معقل البي آس جي (3 ـ 2)، منذ أسبوع، في مواجهة الذهاب.

وكانت تقارير إخبارية فرنسية أكدت في السابق أن كيليان مبابي سيعلن رسميا انتقاله لريال مدريد في حال خروج باريس سان جيرمان أو الريال من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما يعني استحالة مواجهتهما المباشرة في نصف النهائي أو النهائي.

ويصطدم ريال مدريد بمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، الأربعاء، في مباراة الإياب، بعد أن حسم التعادل (3 ـ 3) مواجهة الذهاب في سان تياغو بيرنابيو.