"الشرط الأهم" يفجر خلافا كبيرا بين مبابي وريال مدريد

ولهذا السبب، أبلغ ريال مدريد مبابي بذلك أثناء التفاوض على إغلاق العقد، الذي لم يتم التوقيع عليه بعد لأن هناك أمورا يجب الاتفاق عليها.

وذكرت "سبورت" أنه تم اختيار مبابي كأحد وجوه الحدث، إن لم يكن الأهم.

ويصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "الأهمية الكبرى" لحضور مبابي في أولمبياد باريس، باعتباره فرنسيا، ولأنه الرياضي الأكثر شعبية في فرنسا حاليا.

وتشدد حاشية مبابي على أن اللاعب تولى شخصيا مهمة حسم مشاركته في الأولمبياد.

وقالت الصحيفة الإسبانية إنه بالنسبة لمبابي، فإن أولمبياد باريس يتجاوز الجانب الرياضي البحت، ويدرك اللاعب أنه لن تتاح له فرصة أخرى في مسيرته ليكون وجهًا لمثل هذا الحدث العالمي المهم.

ولهذا السبب، أكد مبابي لريال مدريد أن نيته هي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس قبل كل شيء.