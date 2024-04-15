"الشرط الأهم" يفجر خلافا كبيرا بين مبابي وريال مدريد
كشفت صحيفة "سبورت" عن "الشرط الأهم" الذي يفجر خلافا كبيرا بين ريال مدريد والنجم الفرنسي كيليان مبابي.
ووفقا للصحيفة، يخوض مبابي ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز "معركة" على طاولة المفاوضات.
ولا يريد ريال مدريد مشاركة مبابي مع فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس"، الصيف المقبل.
لكن مبابي يعتقد أن المشاركة في الحدث الأولمبي "أولوية"؛ ما يجعل "المصالح الاستراتيجية" للطرفين تتصادم.
وتقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، وهو التاريخ الذي سيتواجد فيه ريال مدريد في الولايات المتحدة لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد وخوض جولة ودية.
ويريد ريال مدريد إنعاش خزائنه من الجولة الودية في الولايات المتحدة، وستزداد الأموال التي سيحصل عليها حال تواجد مبابي.
ولهذا السبب، أبلغ ريال مدريد مبابي بذلك أثناء التفاوض على إغلاق العقد، الذي لم يتم التوقيع عليه بعد لأن هناك أمورا يجب الاتفاق عليها.
وذكرت "سبورت" أنه تم اختيار مبابي كأحد وجوه الحدث، إن لم يكن الأهم.
ويصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "الأهمية الكبرى" لحضور مبابي في أولمبياد باريس، باعتباره فرنسيا، ولأنه الرياضي الأكثر شعبية في فرنسا حاليا.
وتشدد حاشية مبابي على أن اللاعب تولى شخصيا مهمة حسم مشاركته في الأولمبياد.
وقالت الصحيفة الإسبانية إنه بالنسبة لمبابي، فإن أولمبياد باريس يتجاوز الجانب الرياضي البحت، ويدرك اللاعب أنه لن تتاح له فرصة أخرى في مسيرته ليكون وجهًا لمثل هذا الحدث العالمي المهم.
ولهذا السبب، أكد مبابي لريال مدريد أن نيته هي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس قبل كل شيء.
وأوضحت الصحيفة أن المشكلة لريال مدريد أنه إذا استسلم لمبابي فهناك لاعبان آخران، هما إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني، اللذان كانا أيضًا ضمن خطط المدرب الفرنسي تييري هنري للمشاركة مع فرنسا في الأولمبياد.
وأضافت أن المشكلة بالنسبة لريال مدريد أنه سيلعب يوم 31 يوليو أمام ميلان، ويوم 3 أغسطس أمام برشلونة، وفي السادس من أغسطس أمام تشيلسي.
وهناك بنود من شأنها زيادة الدخل إذا كان ريال مدريد بكامل نجومه، ومن المؤكد أن وجود مبابي مع ريال مدريد في هذه المباريات سيزيد من قيمة المكافآت التي سيحصل عليها الميرنغي.
وكما حدث في المواسم السابقة، يمكن للاعبين الانضمام إلى الجولة نفسها بعد الراحة، كما حدث في فصول الصيف في كأس العالم أو دوري الأمم الأوروبية أخيرًا.
وهناك جانب حاسم آخر في المفاوضات بشأن عقد اللاعب يتعلق بمسألة نقل حقوق صور اللاعب.
وترفض عائلة مبابي التخلي عن 50% من حقوق الصور، كما فعل النجوم الآخرون الذين وصلوا إلى ريال مدريد، بينهم ديفيد بيكهام وفينيسيوس جونيور.
وقالت "سبورت" إنه يمكن تعويض خسارة الدخل هذه بسبب غياب مبابي عن مباريات جولة الولايات المتحدة من خلال زيادة نسبة حقوق الصور المنقولة لريال مدريد، مقابل السماح له بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.