"غاضب للغاية".. مبابي يتعهد بالانتقام
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي غاضب للغاية؛ بسبب أدائه خلال مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.
وخسر باريس سان جيرمان على أرضه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف لهدفين، ما يعقّد فرصة تأهله لنصف النهائي حينما يحل ضيفا على برشلونة، يوم الثلاثاء القادم.
وظهر مبابي بشكل مخيب للغاية، في وقت كانت الأنظار تتجه له لقيادة ناديه إلى الفوز.
وقبل المباراة، قال مبابي في تصريحات قوية إن "الوقت قد حان لظهور اللاعبين الكبار"، في إشارة إلى المباريات الحاسمة من دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يفِ بعهده.
وحسب ليكيب، يدرك كيليان مبابي أنه تخلى عن باريس سان جيرمان في مباراة قوية للغاية؛ ما جعل اللاعب غاضبا، خاصة أنه سافر إلى جنيف بعدها بأقل من 24 ساعة لحضور إحدى الفعاليات، وهو أمر خلق غضبا جماهيريا كبيرا تجاهه.
ووفقا للتقرير، فإن مبابي يرغب في الانتقام من برشلونة خلال مباراة الإياب، التي ستقام يوم الثلاثاء القادم على ملعب المونتجويك؛ بغرض تعويض جماهير باريس سان جيرمان عما حدث.
وتتوافق رغبة مبابي مع تصريحات لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، الذي شدد على قدرة النادي على التعويض في مباراة الإياب أمام برشلونة، حينما يلتقي الفريقان مجددا لحسم بطاقة الصعود إلى نصف النهائي.
وقال إنريكي بعد الخسارة في مباراة الذهاب إن مباراة الإياب ستكون "حربا"، وأتم: "ثقوا بفريقي".