"غاضب للغاية".. مبابي يتعهد بالانتقام

وقبل المباراة، قال مبابي في تصريحات قوية إن "الوقت قد حان لظهور اللاعبين الكبار"، في إشارة إلى المباريات الحاسمة من دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يفِ بعهده.

وحسب ليكيب، يدرك كيليان مبابي أنه تخلى عن باريس سان جيرمان في مباراة قوية للغاية؛ ما جعل اللاعب غاضبا، خاصة أنه سافر إلى جنيف بعدها بأقل من 24 ساعة لحضور إحدى الفعاليات، وهو أمر خلق غضبا جماهيريا كبيرا تجاهه.

ووفقا للتقرير، فإن مبابي يرغب في الانتقام من برشلونة خلال مباراة الإياب، التي ستقام يوم الثلاثاء القادم على ملعب المونتجويك؛ بغرض تعويض جماهير باريس سان جيرمان عما حدث.