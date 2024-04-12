سبب تشكيك جمهور ريال مدريد في مبابي
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" سبب تشكيك عدد من جماهير ريال مدريد في نجاح النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق.
وأكدت العديد من التقارير، أن مبابي وقّع لريال مدريد، بعد أن أبلغ ناديه باريس سان جيرمان بأنه سيغادر نهاية الموسم الحالي، وذكرت صحيفة "ماركا" أن الإعلان عن الصفقة قد يكون في نهاية مايو المقبل.
وتعرض مبابي لانتقادات، بعدما فشل في التسجيل على برشلونة، حيث فاز النادي الكتالوني 3\2 على باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن مبابي البالغ من العمر 25 عاما، لم يفعل سوى القليل "أو لا شيء على الإطلاق" أمام برشلونة.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد الأداء الضعيف أمام برشلونة، تعرض مبابي لانتقادات شديدة في فرنسا، كما خيب آمال العديد من مشجعي ريال مدريد.
وقالت الصحيفة، إن العديد من مشجعي ريال مدريد بدؤوا في الشك فيما إذا كان مبابي ضروريًا في الفريق، إذا كان "سيختفي" في المباريات الكبيرة كما حدث أمام برشلونة.
ووفقا لـ"موندو ديبورتيفو" ذاتها فإن مشجعي ريال مدريد "المشككين" في مبابي باتوا يفضلون فينيسيوس جونيور ورودريغو على مبابي.
لكن مع ذلك، بحسب الصحيفة، هناك عدد لا بأس به من مشجعي ريال مدريد الذين يعذرون مبابي على الأداء الضعيف أمام برشلونة.
ويرى هؤلاء المشجعون أن ضعف أداء مبابي كان بسبب أسلوب لعب المدرب لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، وكيفية تعامله مع هداف الدوري الفرنسي في آخر خمسة مواسم.
وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المشجعين يعتقدون أن مبابي يحتاج إلى ريال مدريد أكثر من حاجة ريال مدريد إليه، لكنهم واضحون في أنه يجب أن يصل مبابي إلى سانتياغو برنابيو مع نسيان باريس سان جيرمان مرة واحدة وإلى الأبد.