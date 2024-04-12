سبب تشكيك جمهور ريال مدريد في مبابي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" سبب تشكيك عدد من جماهير ريال مدريد في نجاح النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق.

وأكدت العديد من التقارير، أن مبابي وقّع لريال مدريد، بعد أن أبلغ ناديه باريس سان جيرمان بأنه سيغادر نهاية الموسم الحالي، وذكرت صحيفة "ماركا" أن الإعلان عن الصفقة قد يكون في نهاية مايو المقبل.

وتعرض مبابي لانتقادات، بعدما فشل في التسجيل على برشلونة، حيث فاز النادي الكتالوني 3\2 على باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن مبابي البالغ من العمر 25 عاما، لم يفعل سوى القليل "أو لا شيء على الإطلاق" أمام برشلونة.