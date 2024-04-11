برشلونة لديه الترياق.. ريال مدريد في خطر بسبب مبابي
خرج برشلونة من ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية بنتيجة أكثر من إيجابية بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين خارج ملعبه.
باريس لم يكن كذلك الفريق الذي يكتسح فرق الدوري الفرنسي في كل أسبوع، واستطاع برشلونة بسهولة أن يتقدم عليه في مباراة كان النادي الكتالوني فيها هو الطرف الأكثر خطورة في الكثير من الأوقات.
مبابي الحاضر الغائب
كل ذلك حدث تحت أعين النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ربما لو لم تشاهد المباراة واستمعت لوصفها عبر إحدى الإذاعات أو خدمات البث المباشر لظننت أنه غير متواجد في الملعب.
مبابي الذي لم يكن مؤثرًا على الإطلاق طوال المباراة ظهر مشتتًا وغابت خطورته بسبب الثنائي جول كوندي ورونالد أراوخو.
اللاعب الذي سينضم قريبًا لريال مدريد كان محبطًا طوال الوقت، وحصل على واحد من أسوأ تقييمات نجوم الفريقين بواقع 6.7.
نبأ حزين لريال مدريد
التفوق الذي تم على مبابي بوجود كوندي في مركز الظهير ومن خلفه أراخو في قلب الدفاع ليس بنبأ جيد لريال مدريد.
مع احترام الفارق بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لكن قدرة برشلونة على عزل مبابي ومنع خطورته في مواجهة بتلك الأهمية للفرنسي ولفريقه تعني الكثير.
ريال مدريد الذي سيضم مبابي قريبًا الآن ربما سيكون لديه بعض الشكوك في مدى نجاحه أمام النادي الكتالوني في المنافسة المحلية، وذلك ليس لأن كيليان سيتم التفوق عليه طوال الوقت، بالطبع لا فهذا أمر غير وارد في كرة القدم حتى أمام أسوأ الخصوم ما بالك بواحد من أفضل نجوم العالم في الوقت الحالي، ولكن لأن طموحات جماهير ريال مدريد مرتفعة للغاية بشأنه، وتتوقع اكتساحًا كاملًا لكتيبة تشافي هيرنانديز في وجوده.
إخفاق مبابي بشكل مبكر أمام برشلونة بقميص ريال مدريد ربما يصدر لكيليان ضغطًا كبيرًا من جماهير ريال مدريد التي لا ترحم، وسبق وأن أطلقت الصافرات على أمثال كريستيانو رونالدو وراؤول جونزاليس وأساطير ناديها.
في الأفق يظهر لنا سيناريو النجوم الكبار الذين استعان بهم ريال مدريد على مدار سنوات وسبق ضمهم الكثير من الحديث والأخبار والترقب والإثارة ثم عندما جاءوا لم يمنحوا الفريق الإضافة المطلوبة.
ذلك سيناريو ستكرهه جماهير ريال مدريد بشدة في وجود كيليان مبابي، الذي كان حلم بعضهم منذ عام 2017 عندما كان يرتدي قميص موناكو.
جماهير برشلونة لا تملك ما تخشاه!
لو قام المنافس بضم كيليان مبابي فهذا لن يعني الكثير لجماهير برشلونة، فلا شيء في يدهم للقيام به لمنع الصفقة، لكن ناديهم لديه بعض الحلول داخل الملعب من أجل أن يقلل من خطورة البطل السابق للعالم قدر الإمكان.
أبرز ما قد تخشاه جماهير برشلونة هو وجود مبابي بجانب أمثال فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وغيرهم من النجوم الكبار، ومدى تأثير ذلك على المنافسة مع ريال مدريد، لكن مبابي بشكل فردي أثبتت عناصر عدة في برشلونة قدرتها على تحجيمه بالفعل في ملعبه ووسط جماهيره، فما بالكم في الدوري الإسباني الذي هو بيئة جديدة تمامًا عليه؟!
الخلاصة
التوقعات في كرة القدم هي أمر صعب للغاية، بالأخص عندما يتعلق الأمر بمباريات ومنافسات من المستوى الرفيع، لذلك التكهن بسيناريوهات نجاح أو فشل مبابي في ريال مدريد هو أمر ليس بالسليم.
مباراة الإياب ستكون خلال أيام، وقد يتفوق فيها مبابي ورفاقه ويقدم مستويات مذهلة أو قد يكرر سيناريو اليوم.
في نهاية المطاف كل ذلك لن يكون كافيًا لتوقع مستقبل مبابي في ريال مدريد، لكنه قد يعطينا بعض الإشارات عن كيفية تخطيط برشلونة للتصدي له والتنافس أمامه لسنوات.