برشلونة لديه الترياق.. ريال مدريد في خطر بسبب مبابي

نبأ حزين لريال مدريد

التفوق الذي تم على مبابي بوجود كوندي في مركز الظهير ومن خلفه أراخو في قلب الدفاع ليس بنبأ جيد لريال مدريد.

مع احترام الفارق بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لكن قدرة برشلونة على عزل مبابي ومنع خطورته في مواجهة بتلك الأهمية للفرنسي ولفريقه تعني الكثير.

ريال مدريد الذي سيضم مبابي قريبًا الآن ربما سيكون لديه بعض الشكوك في مدى نجاحه أمام النادي الكتالوني في المنافسة المحلية، وذلك ليس لأن كيليان سيتم التفوق عليه طوال الوقت، بالطبع لا فهذا أمر غير وارد في كرة القدم حتى أمام أسوأ الخصوم ما بالك بواحد من أفضل نجوم العالم في الوقت الحالي، ولكن لأن طموحات جماهير ريال مدريد مرتفعة للغاية بشأنه، وتتوقع اكتساحًا كاملًا لكتيبة تشافي هيرنانديز في وجوده.

إخفاق مبابي بشكل مبكر أمام برشلونة بقميص ريال مدريد ربما يصدر لكيليان ضغطًا كبيرًا من جماهير ريال مدريد التي لا ترحم، وسبق وأن أطلقت الصافرات على أمثال كريستيانو رونالدو وراؤول جونزاليس وأساطير ناديها.

في الأفق يظهر لنا سيناريو النجوم الكبار الذين استعان بهم ريال مدريد على مدار سنوات وسبق ضمهم الكثير من الحديث والأخبار والترقب والإثارة ثم عندما جاءوا لم يمنحوا الفريق الإضافة المطلوبة.

ذلك سيناريو ستكرهه جماهير ريال مدريد بشدة في وجود كيليان مبابي، الذي كان حلم بعضهم منذ عام 2017 عندما كان يرتدي قميص موناكو.