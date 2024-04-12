بعد ساعات من الخسارة.. مبابي يصدم باريس سان جيرمان (فيديو)

وبعد ظهر أمس الخميس، كان مبابي في جنيف لزيارة معرض الساعات والعجائب لصناعة الساعات الفاخرة.

ومبابي البالغ من العمر 25 عاماً من عشاق الساعات الفاخرة، وقد تمت دعوته من قبل ماركة "Hublot" التي يعد أحد سفرائها.

وظهر مبابي مبتسما أمام المصورين الحاضرين.

وقد تكون مباراة مبابي أمام برشلونة، يوم الثلاثاء، الأخيرة للاعب مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الفرنسي في نهاية الموسم الحالي وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر في يونيو، وذكرت تقارير أنه وقع لريال مدريد.

وسجل مبابي 39 هدفا، وصنع تسعة في 41 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي.