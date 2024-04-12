بعد ساعات من الخسارة.. مبابي يصدم باريس سان جيرمان (فيديو)
أشعل كيليان غضب باريس سان جيرمان بعد ساعات من الخسارة 2/3 أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ولم يقدم مبابي ما كان منتظرا منه أمام برشلونة في خسارة باريس سان جيرمان على ملعبه بارك دي برانس.
وزاد مبابي من غضب جماهير باريس سان جيرمان، بعدما استغل اللاعب الاستراحة التي منحها لويس إنريكي للاعبين.
ولن يلعب باريس سان جيرمان أي مباراة قبل مواجهة برشلونة يوم الثلاثاء في مباراة الإياب.
ولذلك استغل مبابي فترة الأسبوع بين المباراتين وسافر إلى جنيف.
وبعد ظهر أمس الخميس، كان مبابي في جنيف لزيارة معرض الساعات والعجائب لصناعة الساعات الفاخرة.
ومبابي البالغ من العمر 25 عاماً من عشاق الساعات الفاخرة، وقد تمت دعوته من قبل ماركة "Hublot" التي يعد أحد سفرائها.
وظهر مبابي مبتسما أمام المصورين الحاضرين.
وقد تكون مباراة مبابي أمام برشلونة، يوم الثلاثاء، الأخيرة للاعب مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
وينتهي عقد مبابي مع الفريق الفرنسي في نهاية الموسم الحالي وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر في يونيو، وذكرت تقارير أنه وقع لريال مدريد.
وسجل مبابي 39 هدفا، وصنع تسعة في 41 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي.