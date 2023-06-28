حقيقة موافقة ريال مدريد على بيع فالفيردي لليفربول

وكان تقرير إل ناسيونال تحليلا لمستقبل اللاعب وليس خبرا عن قبول عرض بيعه الذي تقدم به ليفربول وفقا لمصادرها.

وحسب إل ناسيونال، فإن تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي يحتاج إلى مزيد من الأموال بالإضافة إلى تفريغ مكان للاعب في التشكيل الأساسي للفريق.

ورشحت الصحيفة فالفيردي للرحيل في ظل تجديد تعاقد لوكا مودريتش وتوني كروس، بالإضافة إلى رفض العروض التي تلقاها الفرنسي تشواميني.