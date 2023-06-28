حقيقة موافقة ريال مدريد على بيع فالفيردي لليفربول
نقلت تقارير صحفية عديدة أخبارا عن موافقة ريال مدريد الإسباني على بيع لاعب خط الوسط الدولي الأوروغواياني فيدي فالفيردي إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 90 مليون يورو.
ونسبت أخبار بيع اللاعب ذي الـ24 عاما إلى صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية التي نشرت تقريرا أمس عن مستقبل اللاعب.
وقال فالفيردي، الشهر الماضي، إنه لا يخطط لمغادرة ريال مدريد بل للعب والنجاح وترك بصمته مع أفضل ناد في العالم، بحسب وصفه.
وكان تقرير إل ناسيونال تحليلا لمستقبل اللاعب وليس خبرا عن قبول عرض بيعه الذي تقدم به ليفربول وفقا لمصادرها.
وحسب إل ناسيونال، فإن تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي يحتاج إلى مزيد من الأموال بالإضافة إلى تفريغ مكان للاعب في التشكيل الأساسي للفريق.
ورشحت الصحيفة فالفيردي للرحيل في ظل تجديد تعاقد لوكا مودريتش وتوني كروس، بالإضافة إلى رفض العروض التي تلقاها الفرنسي تشواميني.
وزعمت إل ناسيونال أن فلورنتينو بيريز كان يخطط لبيع فالفيردي الصيف الماضي.
ولم تتحدث أي تقارير إسبانية موثوقة عن احتمالية رحيل فالفيردي عن ريال مدريد في ظل رغبة النادي في امتلاك فريق عماده اللاعبون صغار السن حسب تصريحات فلورنتينو بيريز في مؤتمر تقديم فران غارسيا.
وينوي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاعتماد على فالفيردي كجناح أيمن حال عدم التعاقد مع رأس حربة كبير، بحسب تقارير إسبانية، حيث يجيد اللاعب كجناح أيمن ولاعب خط وسط.