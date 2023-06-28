من سيكون صاحب الامتيازات في ريال مدريد.. فينيسيوس أم مبابي؟

تتصاعد أنباء انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني مع إصرار النادي الفرنسي على بيع اللاعب هذا الصيف في حال استمرار رفضه تجديد التعاقد لما بعد 2024.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، حيث يرغب اللاعب في إكمال عقده ثم الرحيل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وأمهل باريس سان جيرمان، مبابي ووالدته ووكيلة أعماله فايزة العماري 10 أيام لاتخاذ قرار نهائي بتجديد عقده أو الرحيل عن النادي هذا الصيف حسب برنامج الشيرينغيتو.