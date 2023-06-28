من سيكون صاحب الامتيازات في ريال مدريد.. فينيسيوس أم مبابي؟
تتصاعد أنباء انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني مع إصرار النادي الفرنسي على بيع اللاعب هذا الصيف في حال استمرار رفضه تجديد التعاقد لما بعد 2024.
وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، حيث يرغب اللاعب في إكمال عقده ثم الرحيل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.
وأمهل باريس سان جيرمان، مبابي ووالدته ووكيلة أعماله فايزة العماري 10 أيام لاتخاذ قرار نهائي بتجديد عقده أو الرحيل عن النادي هذا الصيف حسب برنامج الشيرينغيتو.
وفتح اقتراب كيليان مبابي من ريال مدريد الباب على سؤالٍ مهمٍ حول فينسيوس جونيور نجم الريال الحالي الذي تم منحه الرقم 7 باعتباره نجم الفريق الأول بعد رحيل كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.
ويجيد كل من فينيسيوس ومبابي في مركز الجناح الأيسر، حيث سبق أن اشتكى كيليان مبابي من اللعب كرأس حربة في باريس سان جيرمان، كما أكدت صحيفة ذا أتلتيك أن ريال مدريد يخطط لجعل فينيسيوس جونيور اللاعب الأعلى أجرا في الفريق، في إشارة لتصدره المشهد في غرف خلع الملابس.
وحول هذا الأمر قال جوزيب بيدريرول مقدم برنامج الشيرينغيتو المقرب من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، إن فينيسيوس جونيور سيكون صاحب الامتيازات في ريال مدريد حتى مع قدوم كيليان مبابي.
وتابع :"بيريز يعتبر فينيسيوس جونيور لا يمس على الإطلاق".
ومنح ريال مدريد الرقم 7 الأيقوني بالنسبة للنادي إلى فينيسيوس بعد أن ارتداه أساطير النادي: كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس، في إشارة إلى أهمية اللاعب.
ويحتفظ ريال مدريد بالرقم 9 حتى الآن في انتظار مهاجم الفريق الذي سيكون على الأرجح كيليان مبابي، وهي إشارة أخرى إلى الدور الذي سيلعبه داخل المستطيل الأخضر باللعب كمهاجم صريح فيما سيبقى فينيسيوس على الجناح الأيسر كما يلعب حاليا.
وسبق أن أجاب فينيسيوس على سؤال حول قدوم مبابي إلى ريال مدريد بالتأكيد على أنه لا يفكر في الموضوع ويهتم باللاعبين الموجودين بالفعل في النادي.
من جهته، بادر مبابي بالتقرب إلى فينيسيوس حينما دافع عنه بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة فالنسيا بالدوري الإسباني خلال الموسم المنصرم.
واتفق ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور على عقد جديد يمتد حتى 2028، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي خلال الأسابيع القادمة، ليصبح قائد الجيل الجديد من اللاعبين الشباب أمثال رودريغو وتشواميني وجود بيلينغهام وإدواردو كامافينغا.