ليفربول مستعد لمنافسة ريال مدريد في صفقة مبابي
قال وكيل اللاعبين الشهير ماركو كيردمير، إن ريال مدريد سيجد منافسة خلال الأسابيع المقبلة في صفقة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.
وحسب تصريحات ماركو كيردمير لراديو ماركا فإن ليفربول الإنجليزي لديه نية لدخول صفقة كيليان مبابي وعلى استعداد لدفع ثروة كبيرة من أجل حسم الأمور لصالحه.
ويرغب باريس سان جيرمان في حسم مستقبل مبابي في أسرع وقت ممكن سواء برحيل اللاعب هذا الصيف أو تجديد عقده إلى ما بعد صيف 2024.
كان مبابي أعلن قبل أيام عدم رغبته في تفعيل بند تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان لعام آخر بعد 2024 ما يعني رحيله الصيف المقبل بشكل مجاني، وهو ما يرفضه النادي الفرنسي تمامًا.
وأكدت صحيفة لوبارزيان الفرنسية أمس الإثنين أن باريس سان جيرمان أبلغ اللاعب أن عليه تحديد مستقبله إمّا بتجديد عقده وإمّا الرحيل هذا الصيف وليس الصيف المقبل ليتمكن النادي من الاستفادة المادية من رحيله.
وقال كيردمير لراديو ماركا إن "ليفربول مستعد لدفع 250 مليون يورو لحسم صفقة مبابي لصالحه".
وحتى الآن، ينافس ريال مدريد وحيدًا من أجل التعاقد مع مبابي، إذ يعلم الجميع أن رغبة اللاعب الأساسية هي الانتقال إلى بطل كأس إسبانيا.
ويرغب مبابي في استكمال عقده مع باريس سان جيرمان حتى الموسم المقبل، ثم الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية يسمح له فيها بالحصول على مكافأة توقيع ضخمة، وهو أمر يتعارض مع مصالح باريس سان جيرمان الذي يريد رسومًا من بيع أبرز نجومه.
وتردد خلال الأسابيع الماضية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول واحد من الأسماء التي يرغب باريس سان جيرمان في التعاقد معها لتعويض رحيل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي.