ليفربول مستعد لمنافسة ريال مدريد في صفقة مبابي

ويرغب باريس سان جيرمان في حسم مستقبل مبابي في أسرع وقت ممكن سواء برحيل اللاعب هذا الصيف أو تجديد عقده إلى ما بعد صيف 2024.

كان مبابي أعلن قبل أيام عدم رغبته في تفعيل بند تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان لعام آخر بعد 2024 ما يعني رحيله الصيف المقبل بشكل مجاني، وهو ما يرفضه النادي الفرنسي تمامًا.

وأكدت صحيفة لوبارزيان الفرنسية أمس الإثنين أن باريس سان جيرمان أبلغ اللاعب أن عليه تحديد مستقبله إمّا بتجديد عقده وإمّا الرحيل هذا الصيف وليس الصيف المقبل ليتمكن النادي من الاستفادة المادية من رحيله.

وقال كيردمير لراديو ماركا إن "ليفربول مستعد لدفع 250 مليون يورو لحسم صفقة مبابي لصالحه".