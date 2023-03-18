الشيخ جاسم بن حمد المرشح لشراء مانشستر يونايتد يعد بتصويت الجماهير على الصفقات

وعد القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني أحد المهتمين بشراء مانشستر يونايتد، بمنح الجماهير الحق في التعبير عن رأيها في تعاقدات الفريق واللاعبين المغادرين من خلال تصويت يشمل كل أنصاره في العالم.

وأعلنت عائلة جليزر المالكة لمانشستر يونايتد رغبتها في بيع الفريق، ويتنافس الشيخ القطري جاسم بن حمد مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف على الصفقة، وتشير التقارير لتقديم القطري عرضا ماليا ضخما.

وتشعر جماهير مانشستر يونايتد بالغضب من طريقة تسيير عائلة جليزر للفريق وغياب الاستثمار وتظاهرت واحتجت سابقا وطالبت برحيلهم وبيع الفريق.