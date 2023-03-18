الشيخ جاسم بن حمد المرشح لشراء مانشستر يونايتد يعد بتصويت الجماهير على الصفقات
وعد القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني أحد المهتمين بشراء مانشستر يونايتد، بمنح الجماهير الحق في التعبير عن رأيها في تعاقدات الفريق واللاعبين المغادرين من خلال تصويت يشمل كل أنصاره في العالم.
وأعلنت عائلة جليزر المالكة لمانشستر يونايتد رغبتها في بيع الفريق، ويتنافس الشيخ القطري جاسم بن حمد مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف على الصفقة، وتشير التقارير لتقديم القطري عرضا ماليا ضخما.
وتشعر جماهير مانشستر يونايتد بالغضب من طريقة تسيير عائلة جليزر للفريق وغياب الاستثمار وتظاهرت واحتجت سابقا وطالبت برحيلهم وبيع الفريق.
ووعد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني بمنح المشجعين الحق في التصويت على الصفقات التي تخص الفريق رغم مخاطر العملية من خلال اختلاف آراء المصوتين لكنها خطة قد تجلب المساندة لمحاولة القطري لشراء الفريق.
وجاء في صفحة قطرية شرح لفكرة الشيخ جاسم بن حمد جاء فيه: "خطة الشيخ جاسم لتوحيد جماهير مانشستر يونايتد: نظام تصويت عالمي لتعاقدات اللاعبين! سيتم مراجعة الاختيارات الأكثر شعبية من قبل مجلس الإدارة".
وأضاف: "أود أن أوضح أنه سيتم أخذ ذلك في الاعتبار خلال اجتماعات مجلس الإدارة. بالنسبة لكل تعاقد، سيرون ما يفضله المشجعون ولكنهم لن يعتمدوا فقط على آرائهم، سيحدث التوقيع أيضًا من خلال امتلاك أفضل هيكل تعاقدات".
وأكد أن الخطة لضمان رأي الجماهير في عمليات بيع اللاعبين أيضا ورأيهم في مستواهم، وكتب: "سيضمن هذا النظام أيضًا أن يتم أخذ غضب المشجعين تجاه اللاعبين كأولوية، سيشير بسرعة إلى مجلس إدارة مانشستر يونايتد للحصول على أفكار أخرى وعدم الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني من المشجعين.
وأضاف متحدثا عن دور المدير الفني للفريق: "سيتم دعم المدير بنسبة 100٪ على طول الطريق مع اقتراح لاعبيه على رأس جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة".
وبحسب تقارير إعلامية قدم الشيخ جاسم بن حمد عرضا لشراء مانشستر يونايتد مقابل 4 مليارات جنيه إسترليني، ولم يتلق ردا بالقبول أو الرفض، فيما تحدثت تقارير عن رغبة ملاك الفريق عائلة جليزر في الحصول على مبلغ يقارب 6 مليارات جنيه إسترليني.