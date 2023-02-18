الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يؤكد تقديم عرض لشراء مانشستر يونايتد

أكد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مصرف قطر الإسلامي "QIB" من خلال بيان رسمي، تقديمه عرضا لشراء مانشستر يونايتد الذي تملكه عائلة غليزر وترغب في بيعه.

وجاء البيان من خلال شركة علاقات عامة كبرى في لندن وأكد من خلاله حرصه على إعادة مانشستر يونايتد لسكة الألقاب وإسعاد جماهيره.

وقال في البيان: "إعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب وقبل كل شيء، يسعى العرض لإعادة الجماهير إلى قلب مانشستر يونايتد لكرة القدم".