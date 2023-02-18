الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يؤكد تقديم عرض لشراء مانشستر يونايتد
أكد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مصرف قطر الإسلامي "QIB" من خلال بيان رسمي، تقديمه عرضا لشراء مانشستر يونايتد الذي تملكه عائلة غليزر وترغب في بيعه.
وجاء البيان من خلال شركة علاقات عامة كبرى في لندن وأكد من خلاله حرصه على إعادة مانشستر يونايتد لسكة الألقاب وإسعاد جماهيره.
وقال في البيان: "إعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب وقبل كل شيء، يسعى العرض لإعادة الجماهير إلى قلب مانشستر يونايتد لكرة القدم".
كما أكد البيان أن العرض سيكون خاليا من الديون وأنه سيكشف عن تفاصيل جديدة حال تطور المفاوضات.
وجاء في البيان: "سيكون العرض خاليا من الديون بالكامل من خلال مؤسسة الشيخ جاسم التسعة الثانية، والتي تسعى إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي".
وتتمثل رؤية العرض في أن يتم تكريم مانشستر يونايتد لكرة القدم لتميزه في كرة القدم وأن يُنظر إليه على أنه أعظم نادي كرة قدم في العالم.
وأضاف: "سيتم الإفراج عن مزيد من التفاصيل عن العرض، حسب الاقتضاء، إذا ومتى تطورت عملية تقديم العطاءات".
ووعد الشيخ جاسم بالاستثمار في فريق الرجال والسيدات، وإعادة بناء أولد ترافورد، والاستثمار في المشاريع المجتمعية وإعطاء الجماهير صوتًا، وهو ما سيعطي جماهير مانشستر يونايتد المزيد من الحماس.
والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يبلغ من العمر 41 سنة ورئيس مصرف قطر الإسلامي "QIB" الذي تبلغ أصوله المالية أكثر من 42 مليار جنيه إسترليني ووالده هو الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر سابقا.