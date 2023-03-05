بعد السباعية.. بيرس مورغان يسخر من تين هاغ بسبب تصريحاته ضد رونالدو
سخر الصحفي الشهير "بيرس مورغان" من المدرب الهولندي "إيريك تين هاغ" المدير الفني لمانشستر يونايتد بعد الخسارة 0/7 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.
وقبل ساعات من الخسارة أمام ليفربول قال تين هاغ في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لم يرف لي جفن بعد مغادرة كريستيانو رونالدو في نوفمبر الماضي".
ونشر مورغان، صديق رونالدو، صورة للصحيفة مع تصريحات تين هاغ عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق مورغان: "حظًا موفقًا في نومك الليلة أيها العبقري".
وشن رونالدو هجومًا حادًا على تين هاغ، في نوفمبر الماضي، في مقابلة مع مورغان، حيث قال رونالدو إنه لا يحترم تين هاغ لأن المدرب الهولندي لا يحترمه، قبل أن ينفصل اللاعب عن الفريق، وانضم بعد ذلك للنصر السعودي.
وقبل أيام وجَّه بيرس مورغان رسالة نارية لجماهير مانشستر يونايتد، بعد أن وجَّه العديد منهم كلمات شكر على أنه كان السبب الرئيس بخروج النجم البرتغالي من النادي.
وقدم مانشستر أداءً جيدًا بعد رحيل رونالدو، ما جعل جماهير مانشستر يونايتد يشكرون "مورغان" على هذا الحوار.
ورد المذيع الشهير على تلك الرسائل قائلًا عبر "تويتر": مشجعون يشكرونني على "إخراج رونالدو من النادي".. خلال السنوات العشر الماضية، لم تفز بأي لقب للدوري، ولم تفز بدوري أبطال أوروبا.. في نفس الفترة فاز رونالدو بـ 4 ألقاب للدوري، و4 بطولات دوري أبطال أوروبا، وبطولة أوروبا، و4 كرات ذهبية".
واختتم: "صمت".
كما دافع مورغان عن كريستيانو رونالدو لانتقاله إلى النصر السعودي.
واعتبر عدد من المشجعين أن انتقال رونالدو إلى النصر يؤكد نهاية مسيرته، لكن مورغان هنأ النجم البرتغال، وكتب: "أكبر عقد في التاريخ في كرة القدم وأصبح الرياضي الأعلى راتبًا في العالم".
وسأل أحد المشجعين مورغان: "هل تعتقد أن كريستيانو رونالدو انتهى؟"، وأجاب مورغان: "في المرة الأخيرة التي تحققت فيها عن الأمر، كان كريستيانو قد وقّع للتو أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم وهو في سن الـ38، ويلعب في البلد الوحيد الذي هزم الأرجنتين، بطلة العالم".