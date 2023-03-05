بعد السباعية.. بيرس مورغان يسخر من تين هاغ بسبب تصريحاته ضد رونالدو

وقبل أيام وجَّه بيرس مورغان رسالة نارية لجماهير مانشستر يونايتد، بعد أن وجَّه العديد منهم كلمات شكر على أنه كان السبب الرئيس بخروج النجم البرتغالي من النادي.

وقدم مانشستر أداءً جيدًا بعد رحيل رونالدو، ما جعل جماهير مانشستر يونايتد يشكرون "مورغان" على هذا الحوار.

ورد المذيع الشهير على تلك الرسائل قائلًا عبر "تويتر": مشجعون يشكرونني على "إخراج رونالدو من النادي".. خلال السنوات العشر الماضية، لم تفز بأي لقب للدوري، ولم تفز بدوري أبطال أوروبا.. في نفس الفترة فاز رونالدو بـ 4 ألقاب للدوري، و4 بطولات دوري أبطال أوروبا، وبطولة أوروبا، و4 كرات ذهبية".

واختتم: "صمت".