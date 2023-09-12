ما دور بنات روبياليس في تقديم استقالته؟

كشف لويس روبياليس أنه استشار بناته الثلاث قبل الاستقالة بسبب فضيحته مع جيني هيرموسو خلال توزيع الميداليات بعد نهائي كأس العالم للسيدات.

وقال روبياليس إن بناته الثلاث حثثنه على "التركيز على كرامتي وحياتي"، وسط ردود فعل عالمية بسبب تقبيله هيرموسو.

وأعلن روبياليس استقالته يوم الأحد، قائلا: "لا أستطيع مواصلة عملي"، بينما تعهد أيضًا "بالدفاع عن براءته" في مقابلة مع بيرس مورغان.

وقال روبياليس إنه تحدث إلى بناته لوسيا وآنا وإيلينا، وكذلك مع والده وأصدقائه قبل التوصل إلى القرار، الذي يأتي بعد أسابيع من الضغط بشأن الحادث الذي أعقب فوز إسبانيا بكأس العالم، في أغسطس.