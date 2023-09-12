ما دور بنات روبياليس في تقديم استقالته؟
كشف لويس روبياليس أنه استشار بناته الثلاث قبل الاستقالة بسبب فضيحته مع جيني هيرموسو خلال توزيع الميداليات بعد نهائي كأس العالم للسيدات.
وقال روبياليس إن بناته الثلاث حثثنه على "التركيز على كرامتي وحياتي"، وسط ردود فعل عالمية بسبب تقبيله هيرموسو.
وأعلن روبياليس استقالته يوم الأحد، قائلا: "لا أستطيع مواصلة عملي"، بينما تعهد أيضًا "بالدفاع عن براءته" في مقابلة مع بيرس مورغان.
وقال روبياليس إنه تحدث إلى بناته لوسيا وآنا وإيلينا، وكذلك مع والده وأصدقائه قبل التوصل إلى القرار، الذي يأتي بعد أسابيع من الضغط بشأن الحادث الذي أعقب فوز إسبانيا بكأس العالم، في أغسطس.
وقال روبياليس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لقد تحدثت مع بناتي، يقلن إنني يجب أن أركز على كرامتي وحياتي".
وأضاف: "في هذا الوضع الآن، هذا هو الشيء الذي يجب أن أفعله".
وتابع: "قال بعض الأصدقاء المقربين جدًا مني: "لويس، عليك التركيز على كرامتك ومواصلة حياتك، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك فستلحق الضرر بالأشخاص الذين تحبهم والرياضة التي تحبها".
وأشار روبياليس مرارًا وتكرارًا إلى بناته الثلاث خلال الأزمة، ودافع في البداية عن تقبيل هيرموسو من خلال مقارنة الفعل بتقبيل إحداهن.
شكوى ضد روبياليس
وكانت المدعية العامة الإسبانية قالت، يوم الجمعة، إنها قدمت شكوى إلى المحكمة العليا ضد لويس روبياليس بالاعتداء الجنسي والإكراه بسبب قبلة مزعومة على شفاه هيرموسو على غير رغبتها.
وجاء قرار المدعية العامة مارتا دورانتس خيل بعد تقدم هيرموسو بشكوى جنائية، والأمر متروك للمحكمة لتقديم اتهامات رسمية.
وقال مكتب المدعية العامة، في بيان، إنه خلال شهادة هيرموسو قالت إنها وأقاربها تعرضوا لضغوط من روبياليس و"أتباعه" لدفعها للقول إنها "بررت ووافقت على ما حدث".
وأوقف الاتحاد الدولي (الفيفا) روبياليس ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم خلال ثلاثة أشهر حتى يحقق معه.