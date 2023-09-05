لاعبو منتخب إسبانيا يدينون سلوك روبياليس مع هيرموسو

انتقد لاعبو منتخب إسبانيا، اليوم الإثنين، لويس روبياليس رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد؛ بسبب "تصرفه غير المقبول" مع جيني هيرموسو، عقب فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني قبل 15 يوما.

وقال ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا للرجال، في بيان نيابة عن الفريق: "نرفض ما نعتبره تصرفا غير مقبول من السيد روبياليس الذي لم يرتقِ لمستوى المؤسسة التي يمثلها".

وأضاف: "نقف بثبات ووضوح إلى جانب القيم التي تمثلها الرياضة".