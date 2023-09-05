لاعبو منتخب إسبانيا يدينون سلوك روبياليس مع هيرموسو
انتقد لاعبو منتخب إسبانيا، اليوم الإثنين، لويس روبياليس رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد؛ بسبب "تصرفه غير المقبول" مع جيني هيرموسو، عقب فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني قبل 15 يوما.
وقال ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا للرجال، في بيان نيابة عن الفريق: "نرفض ما نعتبره تصرفا غير مقبول من السيد روبياليس الذي لم يرتقِ لمستوى المؤسسة التي يمثلها".
وأضاف: "نقف بثبات ووضوح إلى جانب القيم التي تمثلها الرياضة".
وتابع: "يجب أن تكون كرة القدم الإسبانية محركا للاحترام والإلهام والاندماج والتنوع، ويجب أن تكون قدوة بسلوكها داخل الملعب وخارجه".
وأعرب موراتا عن تضامنه مع "لاعبات لطخت الواقعة نجاحهن".
وفتحت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا، يوم الجمعة، تحقيقا ضد روبياليس بتهمة "سوء التصرف الخطير".
وأثار سلوك روبياليس غضبا في إسبانيا وخارجها.
وأوقف الاتحاد الدولي (الفيفا) روبياليس ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم خلال ثلاثة أشهر حتى يحقق معه.