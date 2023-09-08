المدعية العامة الإسبانية تقدم شكوى ضد روبياليس

وقال مكتب المدعية العامة في بيان إنه خلال شهادة هيرموسو قالت إنها وأقاربها تعرضوا لضغوط من روبياليس و"أتباعه" لدفعها للقول إنها "بررت ووافقت على ما حدث".

وقال البيان إنه نتيجة لذلك أضافت المدعية العامة شكوى بشأن الإكراه المحتمل من روبياليس.

وقال المدعي العام للمحكمة العليا الإسبانية إن روبياليس قد يواجه اتهاما بالاعتداء الجنسي والذي قد تصل عقوبته بالحبس لمدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام، إذا تقدمت هيرموسو، التي تقيم وتلعب في المكسيك، بشكوى.