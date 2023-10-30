هل سيحصل ميسي على "الكرة الذهبية السوبر"؟

ما هي الكرة الذهبية السوبر؟

تعد جائزة الكرة الذهبية السوبر "Super Ballon d'Or"، أندر جائزة فردية في عالم كرة القدم.

وحتى الآن، لم يستطع سوى لاعب واحد عبر التاريخ الفوز بها، وهو أسطورة ريال مدريد، الإسباني الجنسية والأرجنتيني الأصل، ألفريدو دي ستيفانو، الذي فاز بالجائزة في العام 1989، بعد منافسة قوية مع الفرنسي ميشيل بلاتيني، والهولندي يوهان كرويف.

وسجل دي ستيفانو 308 أهداف في 396 مباراة مع ريال مدريد، ولعب دورًا أساسيًّا في 5 انتصارات متتالية في كأس أوروبا، بين عامي 1956 و1960.

كما فاز بالكرة الذهبية التقليدية مرتين، في عامي 1957 و1959، ولكن بعد 30 عامًا من فوزه الثاني، احتفلت مجلة "فرانس فوتبول" بإنجازاته مرة أخرى بطريقة فريدة، من خلال منحه الكرة الذهبية السوبر، وتزامن ذلك أيضًا مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المجلة.