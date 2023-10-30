هل سيحصل ميسي على "الكرة الذهبية السوبر"؟
كشف خوسيه فليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" عن السر وراء عدم إمكانية حصول الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة "الكرة الذهبية السوبر"، خلال الحفل الذي سيقام، مساء اليوم الاثنين، في باريس لمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2023، والتي يقترب النجم الأرجنتيني من إضافتها لخزائنه.
ما هي الكرة الذهبية السوبر؟
تعد جائزة الكرة الذهبية السوبر "Super Ballon d'Or"، أندر جائزة فردية في عالم كرة القدم.
وحتى الآن، لم يستطع سوى لاعب واحد عبر التاريخ الفوز بها، وهو أسطورة ريال مدريد، الإسباني الجنسية والأرجنتيني الأصل، ألفريدو دي ستيفانو، الذي فاز بالجائزة في العام 1989، بعد منافسة قوية مع الفرنسي ميشيل بلاتيني، والهولندي يوهان كرويف.
وسجل دي ستيفانو 308 أهداف في 396 مباراة مع ريال مدريد، ولعب دورًا أساسيًّا في 5 انتصارات متتالية في كأس أوروبا، بين عامي 1956 و1960.
كما فاز بالكرة الذهبية التقليدية مرتين، في عامي 1957 و1959، ولكن بعد 30 عامًا من فوزه الثاني، احتفلت مجلة "فرانس فوتبول" بإنجازاته مرة أخرى بطريقة فريدة، من خلال منحه الكرة الذهبية السوبر، وتزامن ذلك أيضًا مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المجلة.
وظهرت أصوات مؤخرًا تطالب بمنحها أيضًا لميسي، الذي حقق أرقامًا وإنجازات فريدة في عالم كرة القدم زينها مؤخرًا بتتويجه بكأس العالم 2022 برفقة منتخب الأرجنتين.
ولكن خوسيه فليكس دياز، قال في تصريحات إعلامية إنه "تم التحدث مؤخرًا بالفعل عن إمكانية منح ميسي (الكرة الذهبية السوبر)، التي لم يحققها سوى الأسطورة دي ستيفانو، لكن تم نفي ذلك من مجلة (فرانس فوتبول) والتي ستمنحه الكرة الذهبية اليوم".
وتشير التقارير، إلى أن النجم الأرجنتيني، هو الذي سيقتنص الكرة الذهبية، مساء اليوم، للمرة الثامنة في تاريخه، في رقم قياسي غير مسبوق.
ويتصدر ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قائمة 30 لاعبًا مرشحين للتتويج بالكرة الذهبية لعام 2023، ومن خلفه إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.
وسيطر ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية، على مدى السنوات الـ15 الماضية، حيث اقتسماها 12 مرة فيما بينهما.
ونجح لاعبان فقط في كسر سيطرتهما على الجائزة المرموقة، إذ حصل عليها الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد في عام 2018، والفرنسي كريم بنزيما العام الماضي بعد موسم رائع مع ريال مدريد الإسباني.