الجائزة الأكثر ندرة.. من الأقرب للكرة الذهبية السوبر ميسي أم رونالدو؟
تعد جائزة الكرة الذهبية أكثر جائزة رياضية فردية مرموقة في العالم، وأنشأتها مجلة "فرانس فوتبول"، ويتم منحها كل عام منذ العام 1956.
والجوائز الرئيسة، التي يتم تقديمها خلال حفل سنوي، هي جائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات لأفضل لاعب ولاعبة خلال العام السابق؛ وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب؛ وجائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وهناك أيضًا جائزة نادي العام، وجائزة سقراط.
وحصل العديد من اللاعبين الأسطوريين على مرِّ السنين على جائزة الكرة الذهبية، بما في ذلك ليونيل ميسي، الذي فاز بها 7 مرات، وكريستيانو رونالدو، الذي فاز بها 5 مرات.
كما حصل زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو، وفرانز بيكنباور، وجورج بيست على الجائزة المرموقة.
ومع ذلك، هناك جائزة مرموقة أكثر من جائزة الكرة الذهبية الرائعة، وهي الكرة الذهبية السوبر.
ما هي؟ ومن فاز بها من قبل؟ وهل سيتم منحها مرة أخرى؟
الكرة الذهبية السوبر هي اسم الجائزة التي منحتها مجلة "فرانس فوتبول"، في 24 ديسمبر 1989، لأفضل لاعب كرة قدم خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويشبه درعها درع الكرة الذهبية، لكنه يحتوي على العديد من كرات القدم الذهبية الصغيرة في قاعدته.
وحتى الآن، تم منح الجائزة مرة واحدة فقط، مما يجعلها - على الأرجح - أندر جائزة يمكن أن يحققها لاعب كرة قدم.
من فاز بجائزة الكرة الذهبية السوبر؟
كان بإمكان اللاعبين الأوروبيين فقط الفوز بالكرة الذهبية حتى العام 1995، عندما تم توسيعها لتشمل جميع اللاعبين من أي أصل والذين كانوا نشطين في الأندية الأوروبية.
وهذا يعني أن أمثال بيليه، ودييغو مارادونا، لم يتمكنوا من الفوز بالكرة الذهبية السوبر في 1989.
وكان من بين المرشحين الأوائل للجائزة، في العام 1989، أسطورة فرنسا ميشيل بلاتيني، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية للكرة الذهبية من 1984 إلى 1986 وبيكنباور، الذي يعتبر أحد أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم.
وكان من بين المرشحين أيضًا الأسطورة الهولندية يوهان كرويف، الحائز على الكرة الذهبية، أعوام 1971 و1973 و1974، وألفريدو دي ستيفانو، أسطورة ريال مدريد.
وكان الأخير هو من حصل على الكرة الذهبية السوبر، وخرج منتصرًا في تصويت شارك فيه المشجعون، ولجنة تحكيم كرة القدم الفرنسية، والفائزون السابقون بجائزة الكرة الذهبية.
ودي ستيفانو، الذي توفي، العام 2014، بنى نفسه أسطورة في ريال مدريد، حيث سجل 308 أهداف في 396 مباراة رسمية، وساعد الفريق على الفوز بـ 18 لقبًا خلال فترة 11 عامًا من 1953 إلى 1964.
أين الكأس الآن؟
عُرضت جائزة الكرة الذهبية السوبر التي حصل عليها دي ستيفانو في متحف ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو.
ومع ذلك، في العام 2021، تم بيع الكثير من تذكاراته، بما في ذلك الكأس النادرة، بالمزاد العلني في مزادات جوليان في لندن.
وكانت الكرة الذهبية السوبر أغلى قطعة في المزاد، حيث بيعت مقابل 187.500 جنيه إسترليني.
من يستطيع الفوز بالكرة الذهبية المقبلة؟
من غير المعروف ما إذا كان سيتم تسليم جائزة الكرة الذهبية السوبر مرة أخرى أم لا.
ومع ذلك، هناك احتمال أن يتم تقديمها للمرة الثانية عام 2029.
من سيتنافس على الفوز بها؟
من المرجح أن يكون، الفائز بالكرة الذهبية مرتين، البرازيلي رونالدو، وماركو فان باستن، الفائز بالكرة الذهبية 3 مرات من بين المرشحين.
لكن من الناحية الواقعية، سيكون هناك سباق بين لاعبين اثنين، هما: ميسي، وكريستيانو رونالدو.
وسيكون "ميسي" المرشح الأوفر حظًا بعد أن فاز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، ويمكن أن يفوز بالجائزة الثامنة له في وقت لاحق من هذا العام.