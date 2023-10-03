الجائزة الأكثر ندرة.. من الأقرب للكرة الذهبية السوبر ميسي أم رونالدو؟

تعد جائزة الكرة الذهبية أكثر جائزة رياضية فردية مرموقة في العالم، وأنشأتها مجلة "فرانس فوتبول"، ويتم منحها كل عام منذ العام 1956.

والجوائز الرئيسة، التي يتم تقديمها خلال حفل سنوي، هي جائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات لأفضل لاعب ولاعبة خلال العام السابق؛ وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب؛ وجائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وهناك أيضًا جائزة نادي العام، وجائزة سقراط.

وحصل العديد من اللاعبين الأسطوريين على مرِّ السنين على جائزة الكرة الذهبية، بما في ذلك ليونيل ميسي، الذي فاز بها 7 مرات، وكريستيانو رونالدو، الذي فاز بها 5 مرات.