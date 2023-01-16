"الليغا" تنفذ تهديدها وتقدم شكوى ضد "الفيفا" في المحكمة الرياضية
نفذت "الليغا" تهديدها للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في محاولة للقضاء على الشكل الجديد المقترح لكأس العالم للأندية الذي يتبناه "الفيفا" بمشاركة عدد كبير من الأندية وذلك بدعم من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.
وأعلن إنفانتينو في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي على هامش كأس العالم 2022 في قطر أنه سيحدث ثورة في كأس العالم للأندية بداية من عام 2025 لزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقًا. بالإضافة إلى ذلك، اقترح إدراج المزيد من المباريات في كأس العالم 2026.
وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن هذين المخططين لم يحظيا برضا البطولات المحلية الأوروبية، خاصة الإسبانية؛ لأن ذلك يعني ازدحام الموسم بمزيد من المباريات.
كما حذرت المؤسسة التي يرأسها خافيير تيباس من أنه سيحاول إيقاف قرار الفيفا عبر المحكمة، وقد حدث ذلك بالفعل بتقدم تيباس بشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، وفقًا لصحيفة "أس".
وحذرت رابطة الدوري الإسباني في ديسمبر الماضي من أنها "ستدرس الإجراءات القانونية ذات الصلة لمنع إقامة كأس العالم للأندية بالشكل المعلن عنه".
وبمجرد تحليل القضية، قدمت "الليغا" بالفعل شكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية.
وقالت "الليغا" في شكواها: "يبدو أن الفيفا نسي ويفكر فقط في القليل من دون معرفة التأثير الحقيقي على جميع اللاعبين. فكر فقط في مجموعة صغيرة من الأندية واللاعبين، رغم وجود العديد من البطولات المحلية، وآلاف الأندية واللاعبين المحترفين الذين لا يشاركون في هذه المسابقات الدولية ".
وحذر تيباس قائلاً: "هذه القرارات التي اتخذت من جانب واحد ودون سابق إنذار فيما يتعلق بالأجندة الدولية والبطولات الدولية الجديدة تلحق ضررًا بالنظام البيئي لكرة القدم بأكمله".
وحان الوقت الآن لمعرفة المسار الذي تسلكه هذه الشكوى. وليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها "الليغا" إلى هذه المحكمة للتنديد بالفيفا بسبب تعارض مباريات الموسم مع البطولات الدولية، حيث فعلت ذلك عام 2021 عندما سمح إنفانتينو للاتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) بتمديد توقف منتخباته الوطنية لخوض مباراة ثالثة خلال المعسكرات المحلية.
وهو الشيء الذي أثر بشكل كامل على فرق الدرجة الأولى، حيث أن العديد من لاعبيهم الدوليين سيصلون قبل 48 ساعة فقط من المباريات المحلية، مما أجبر "الليغا" على تأجيل العديد من مباريات الدوري.
ولذلك، حاول تيباس الحصول على إجراء وقائي لتجنب هذا الموقف، لكن المحكمة رفضت طلبه، وهي نتيجة لم تعجب رئيس الليغا وانتقدها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "القرار يسير وفقًا للخط المعتاد لهذه المحكمة. بدون منطق، يمليه الناس المشكوك في حيادهم والمشتبه بهم".
لكن تاريخ صراعات "الليغا" مع المحكمة يأتي أيضًا من قبل ذلك، حيث تم انتقاد المحكمة المذكورة عندما أعفت باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لتجاوز قواعد اللعب المالي النظيف.