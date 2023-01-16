"الليغا" تنفذ تهديدها وتقدم شكوى ضد "الفيفا" في المحكمة الرياضية

نفذت "الليغا" تهديدها للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في محاولة للقضاء على الشكل الجديد المقترح لكأس العالم للأندية الذي يتبناه "الفيفا" بمشاركة عدد كبير من الأندية وذلك بدعم من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

وأعلن إنفانتينو في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي على هامش كأس العالم 2022 في قطر أنه سيحدث ثورة في كأس العالم للأندية بداية من عام 2025 لزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقًا. بالإضافة إلى ذلك، اقترح إدراج المزيد من المباريات في كأس العالم 2026.