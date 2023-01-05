لابورتا: أعتقد أن دوري السوبر الأوروبي سيكون حقيقة في 2025 والأندية الإنجليزية لن تكون موجودة
قال خوان لابورتا رئيس برشلونة، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تنطلق بطولة دوري السوبر الأوروبي في 2025.
وكان 12 ناديا قد أعلنوا في أبريل 2021 فكرة إطلاق بطولة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي"، لكن الخطة انهارت خلال أيام في ظل احتجاج على نطاق واسع من قبل الجماهير وروابط الدوري والاتحادات.
وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أعتقد أن السوبرليغ سيكون حقيقة عام 2025، أعتقد في البداية أن الأندية الإنجليزية لن تكون متواجدة لكن نريد تواجدهم".
وتابع: "أعتقد أن السوبرليغ ستصبح حقيقة، الأندية ستتحكم في هذه المسابقة وأتمنى مشاركة الاتحاد الأوروبي".
وعن علاقته مع خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أوضح لابورتا: "علاقتي مع تيباس على المستوى الشخصي ليست سيئة، لكنني أعتقد أنه يجب أن يكون أكثر قلقا من أجل استعادة الجماهير أو زيادة الإيرادات، وألا يفكر بشأن استبعاد الأندية".
وأكد: "نحن مع الرقابة المالية التي تطبقها الليغا، لكن إذا قارنت بين الليغا والبريمرليغ فأعتقد أن تيباس سيفكر في الأمر".
وبشأن إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي قال رئيس برشلونة: "سنقبل قرار محكمة TAD بخصوص إيقاف ليفاندوفسكي، القرار اتخذ وسننفذه، أعتقد 3 مباريات مبالغ به لكن سنلتزم بالقرار".
وعما إذا كان برشلونة سيتعاقد مع لاعبين جدد في يناير الحالي قال لابورتا: "لا يوجد تحركات في الفترة الشتوية إلا إذا حدثت عملية خروج غير متوقعة وهذا لا نتوقعه".
وبشأن إمكانية دفع باريس سان جيرمان 70 مليون يورو للتعاقد مع عثمان ديمبلي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في 2024 قال لابورتا: "ديمبلي ليس للبيع، إنه أحد أهم اللاعبين الذين لدينا، وأحد أعمدة الفريق. إنه متألق. ليس للبيع بـ70 مليونا أو أكثر، وأنسو فاتي أيضًا ليس للبيع".
وأضاف: " أيضا لن ندفع 80 مليون يورو من أجل ضم برناردو سيلفا من مانشستر سيتي".
وبسؤاله عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2021 أوضح رئيس برشلونة: "كان عليّ وضع المؤسسة فوق أفضل لاعب في التاريخ، لم أستطع الحفاظ عليه، وأعتقد هذا كان الأفضل للبارسا".
وأكد: "الآن ميسي لاعب باريس وأفضل عدم الحديث عنه، نحن نركز على برشلونة، ليو سيظل جزءا من برشلونة".
وأتم: "أريد أن تكون لميسي نهاية مختلفة، هناك العديد من الخيارات لفعل ذلك لكن سأكون مخطئ إذا قلتها الآن".
وأوضح: "لا أستطيع الحديث عن ميسي طالما هو لاعب باريس، لكن يوجد هنالك علاقات".
وعن إمكانية تعاقد برشلونة مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مستقبلا قال لابورتا: "سنرى كيف تسير الأمور معه في مانشستر سيتي، حالياً لدينا ليفاندوفسكي يقوم بعمل جيد".
وختم لابورتا: "إذا جرت الأمور كما هو مخطط لها سيعود برشلونة إلى كامب نو في نوفمبر 2024 بسعة 70٪، وسيتم الانتهاء من مشروع اسباي بارسا في يونيو 2026".