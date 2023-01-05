لابورتا: أعتقد أن دوري السوبر الأوروبي سيكون حقيقة في 2025 والأندية الإنجليزية لن تكون موجودة

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تنطلق بطولة دوري السوبر الأوروبي في 2025.

وكان 12 ناديا قد أعلنوا في أبريل 2021 فكرة إطلاق بطولة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي"، لكن الخطة انهارت خلال أيام في ظل احتجاج على نطاق واسع من قبل الجماهير وروابط الدوري والاتحادات.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أعتقد أن السوبرليغ سيكون حقيقة عام 2025، أعتقد في البداية أن الأندية الإنجليزية لن تكون متواجدة لكن نريد تواجدهم".