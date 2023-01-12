خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا: الدوري الإنجليزي الممتاز "يشوه السوق"
اتهم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، اليوم الخميس، مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بأنها منافسة خاسرة وغير مستدامة، ولهذا السبب "يشوه السوق" الذي تشارك فيه مسابقات أخرى مثل الدوريات الإسبانية أو الألمانية.
وقال تيباس في حدث في بروكسل: "إن الدوري الإنجليزي الممتاز ليس منافسة مستدامة اقتصاديًا، يتم تمويلها من المالكين بمبالغ كبيرة، وهو ما يشوه السوق بالنسبة لنا".
وأضاف تيباس: "هذه الحقيقة هي ما يقلق.. تخسر جميع الأندية أموالًا هناك، ولا توجد استدامة، مقارنة بما يحدث في الدوري الإسباني أو الدوري الألماني، هما الدوريان الوحيدان المستدامان في أوروبا".
كما أشار تيباس إلى أن الفرق المشاركة في دوري السوبر الأوروبي مثل ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس تعلم أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لن تدخل المشروع".
وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: "إذا كان لديهم دخل اقتصادي تجاري أكبر، فسيتعين على بقية البطولات القتال من أجل الاقتراب تجاريًا، ولا توجد صيغة أخرى، سأضطر إلى الذهاب إلى السوق والقتال حتى تصبح حقوقي أكثر قيمة".
وتابع تيباس: "هذا الصيف كان الفارق بين الانتقالات والمبيعات في المسابقة الإنجليزية المحلية مليارا و200 مليون يورو، بينما كان في الدوري الألماني 50 مليون يورو إيجابيًا وفي الدوري الإسباني 50 مليون يورو".
وعند سؤاله عن دوري السوبر الأوروبي قال تيباس: "إذا حاول أحد سرقة شيء من منزلي سوف ألاحقه، إنهم يريدون السرقة من دورينا ومن أمواله، نحن محترمون لكننا لا يجب أن نسكت.. إنهم يسرقون من بيوتنا، لا يجب أن نخشى الدفاع عن أنفسنا".
وأضاف: "لقد أجريت محادثات كثيرة مع فلورنتينو بيريز كممثل للدوري الإسباني، أعرف كيف يشعر تجاه كرة القدم. وA22 ليست شركة خيرية تهدف إلى تحسين وتطوير كرة القدم الأوروبية، لا، إنها ريال ويوفنتوس وبرشلونة".
واختتم حديثه قائلا: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأندية، الدوريات، الجماهير. هي النموذج: الأندية الأكثر ثراءً وأصحاب الأصول الأكبر يديرون كرة القدم حتى يتمكنوا من توزيع الأموال كما يريدون".