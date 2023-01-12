خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا: الدوري الإنجليزي الممتاز "يشوه السوق"

اتهم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، اليوم الخميس، مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بأنها منافسة خاسرة وغير مستدامة، ولهذا السبب "يشوه السوق" الذي تشارك فيه مسابقات أخرى مثل الدوريات الإسبانية أو الألمانية.

وقال تيباس في حدث في بروكسل: "إن الدوري الإنجليزي الممتاز ليس منافسة مستدامة اقتصاديًا، يتم تمويلها من المالكين بمبالغ كبيرة، وهو ما يشوه السوق بالنسبة لنا".