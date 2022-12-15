محكمة العدل الأوروبية تؤيد الفيفا واليويفا ضد تنظيم دوري السوبر

وقال المدعي العام "بينما تتمتع شركة دوري السوبر الأوروبي بحرية إنشاء مسابقة كرة قدم مستقلة خاصة بها خارج نظام اليويفا والفيفا إلا أنها لا تستطيع، بالإضافة إلى إنشاء تلك المنافسة، الاستمرار بالمشاركة في مسابقات كرة القدم التي ينظمها الفيفا واليويفا دون إذن مسبق من تلك الاتحادات".

ويرى أثناسيوس رانتوس المستشار العام المكلف بهذه القضية أن القرار ليس ملزمًا، لكن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تقدر أن قضاتها يتبعون خط هذه الآراء السابقة في حوالي 80٪ من القضايا.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان: "قواعد الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تجعل إنشاء أي مسابقة جديدة خاضعة لترخيص مسبق يتوافق مع قانون الاتحاد بشأن المنافسة".

وأضافت المحكمة أن "قواعد المنافسة لا تحظر الفيفا أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحادات الأعضاء فيها أو اتحاداتهم الوطنية من تهديد الأندية بالعقوبات إذا شاركت في مشروع (...) يمكن أن ينتهك الأهداف المشروعة التي تسعى إليها هذه الاتحادات".

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد النموذج الأوروبي على نظام هرمي أساسه كرة القدم للهواة، ويجب أن "يعتمد على نظام للتضامن المالي" من أجل "إعادة توزيع الدخل الناتج عن الأحداث وإعادة استثمارها في المستويات الدنيا من الرياضة".