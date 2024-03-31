تشيلسي يمنح ريال مدريد فرصة إنهاء "الصفقة الحلم"

وتهدف خطة تشيلسي من بيع النجمين لتوفير 100 مليون جنيه إسترليني؛ لتفادي أي عقوبات تخص اللعب المالي النظيف، بعدما أنفق البلوز ما يقرب من مليار جنيه إسترليني على صفقات شراء اللاعبين منذ شراء تود بويلي النادي.

ريال مدريد

ويعد رييس جيمس أحد أبرز اللاعبين الذين أبدى ريال مدريد اهتماما بهم خلال السنوات الماضية، حيث يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، كما يتمتع بسن صغير (24 عاما) ومسيرة دولية جيدة، رغم الإصابات التي عطّلته أخيرا.