تشيلسي يمنح ريال مدريد فرصة إنهاء "الصفقة الحلم"
كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية عن خطط نادي تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، حيث يرغب النادي في توفير 100 مليون جنيه إسترليني.
ووفقا للتقرير، فإن تشيلسي سيعرض نجميه كونور كالاغر ورييس جيمس للبيع الصيف القادم.
وتهدف خطة تشيلسي من بيع النجمين لتوفير 100 مليون جنيه إسترليني؛ لتفادي أي عقوبات تخص اللعب المالي النظيف، بعدما أنفق البلوز ما يقرب من مليار جنيه إسترليني على صفقات شراء اللاعبين منذ شراء تود بويلي النادي.
ريال مدريد
ويعد رييس جيمس أحد أبرز اللاعبين الذين أبدى ريال مدريد اهتماما بهم خلال السنوات الماضية، حيث يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، كما يتمتع بسن صغير (24 عاما) ومسيرة دولية جيدة، رغم الإصابات التي عطّلته أخيرا.
ويرغب ريال مدريد في تأمين مركز الظهير الأيمن في ظل تقدم عمر داني كارفخال ولوكاس فاسكيز.
ويريد ريال مدريد التعاقد مع ظهير أيمن ليكمل مسيرة داني كارفخال ويصبح لاعبا أساسيا بدءا من الموسم بعد القادم.
وارتبط ريال مدريد أخيرا بالتعاقد مع ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، لكن الصفقة تبدو صعبة للغاية في ظل رغبة النادي الإنجليزي الاحتفاظ بلاعبه.