من هو إبراهيموفيتش نجم بايرن ميونخ؟ (فيديو)

وقد يكون اسم إبراهيموفيتش معروفًا بالفعل في جميع أنحاء العالم، لكن أريون، بدلًا من زلاتان أصبح مألوفًا بشكل متزايد في دوائر كرة القدم الآن أيضًا، بعد أن تدرب بالفعل بانتظام مع الفريق الأول لبايرن ميونخ.

وبمجرد أن أصبح مؤهلًا للانضمام إلى تشكيلة مباريات الدوري الألماني عند بلوغه 16 عامًا، تم اختيار إبراهيموفيتش بين البدلاء في الخسارة 2-1 أمام بروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الـ 18 من الدوري الألماني موسم 2021-2022.

وعلى الرغم من أنه لم يظهر بعد لأول مرة مع الفريق الأول، فقد جلس إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء عدة مرات، بما في ذلك في دوري أبطال أوروبا.