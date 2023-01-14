من هو إبراهيموفيتش نجم بايرن ميونخ؟ (فيديو)
برز اسم أريون إبراهيموفيتش بين صفوف بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني خلال معسكر الفريق البافاري في الدوحة استعدادًا لاستئناف البطولة الأسبوع المقبل.
وضم يوليان ناغلزمان المدير الفني لحامل لقب البوندسليغا 5 لاعبين شبان لمعسكر الدوحة بينهم إبراهيموفيتش البالغ من العمر 17 عامًا.
وذكر موقع "البوندسليغا" أن ناغلزمان تابع لاعبي الأكاديمية وضم هؤلاء الخمسة إلى تشكيلة الفريق في الدوحة والتي تضم 24 لاعبًا وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري ضد لابيزيغ يوم الجمعة المقبل.
لكن من هو إبراهيموفيتش الذي يحمل لقب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان؟ إنه يبلغ من العمر 17 عامًا ويلعب في فريق بايرن تحت 19 عامًا، وخاض 9 مباريات سجل خلالها 10 أهداف.
وفي دوري أبطال أوروبا للشباب خاص 5 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وفي الدوري الإقليمي خاض مباراتين.
وقد يكون اسم إبراهيموفيتش معروفًا بالفعل في جميع أنحاء العالم، لكن أريون، بدلًا من زلاتان أصبح مألوفًا بشكل متزايد في دوائر كرة القدم الآن أيضًا، بعد أن تدرب بالفعل بانتظام مع الفريق الأول لبايرن ميونخ.
وبمجرد أن أصبح مؤهلًا للانضمام إلى تشكيلة مباريات الدوري الألماني عند بلوغه 16 عامًا، تم اختيار إبراهيموفيتش بين البدلاء في الخسارة 2-1 أمام بروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الـ 18 من الدوري الألماني موسم 2021-2022.
وعلى الرغم من أنه لم يظهر بعد لأول مرة مع الفريق الأول، فقد جلس إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء عدة مرات، بما في ذلك في دوري أبطال أوروبا.
وسجل 10 أهداف في مبارياته التسع مع الفريق البافاري تحت 19 عامًا، كما أحرز 3 أهداف، وصنع هدفين في مشوار بايرن في دوري الشباب، وهو الآن جاهز للمغامرة مع الفريق الأول لبايرن من خلال إقناع ناغلزمان في الدوحة.
وأحرز إبراهيموفيتش هدفًا في تعادل بايرن ميونخ 4-4 مع رد بول سالزبورغ النمساوي في مباراة ودية يوم الجمعة.
وقال ناغلزمان لموقع النادي الرسمي على الإنترنت عقب المباراة: "لقد عملنا بجدية، ورأينا أشياء يمكننا القيام بها بشكل أفضل، ولا يزال لدينا الكثير لنفعله، ولكن كان هناك أيضًا الكثير من الأشياء الجيدة".
وأضاف المدير الفني الألماني: "أول 20 دقيقة كانت جيدة، وبعد ذلك، لم نكن حازمين في دفاعنا. وكنا متعبين بعض الشيء بعد المعسكر التدريبي الشاق في الدوحة. ودفعنا بلاعبين بدلاء في آخر نصف ساعة كانوا قادرين على زيادة الإيقاع. والشيء المهم هو إعادة شحن بطارياتنا، يوم الجمعة المقبل، ضد لايبزيغ".