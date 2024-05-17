مبابي يكسب أشرف حكيمي في مزاد بمبلغ ضخم (فيديو)

نجح النجم الفرنسي ومهاجم باريس سان جيرمان السابق، كيليان مبابي، في ترك بصمته حتى خارج الملاعب، وذلك بعد أسبوع من الإعلان رسميا عن رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية.

وخلال عرض للبيع بالمزاد للوحات تشكيلية فنية انتظم في إحدى قاعات المزاد الفاخرة في باريس، حصل مبابي على لوحة تشكيلية من القماش تحمل صورة أسطورة الكرة العالمية، والجوهرة السوداء، البرازيلي بيليه، بعد أن دفع مبلغا تحدى به جميع من شاركوا في المزاد، ووصل إلى 520 ألف يورو.

وفاز مبابي بالمزاد على حساب زميله في باريس سان جيرمان وصديقه المغربي أشرف حكيمي، إذ دخل الاثنان التحدي بعد انطلاقه بدقائق، ووسط ذهول الحاضرين والمشاركين ومنظمي العرض، فاجأ حكيمي ومبابي الجميع ورفعا سعر اللوحة التي تحمل اسم "الملك" ("O REI") إلى أكثر من 500 ألف يورو، قبل أن يحصل عليها مبابي بمبلغ 520 ألف يورو.

وفي الحقيقة، فإن لوحة بيلي "الملك" (O REI) هي لوحة قماشية بقياس 200×150 سم، رسمها الفنان المعاصر ألكسندر هوباري عام 2023، وكان مقررا أن تعرض في مزاد في مايو 2023، إلا أن تعرض حارس بي أس جي سيرجيو ريكو لحادث سير في ذلك اليوم، دفع المنظمين إلى تأجيل الحفل الذي تم تنظيمه مجددا يوم الخميس.