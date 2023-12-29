NBA.. بوسطن سيلتكس يهزم ديترويت بيستونز وتفوق دنفر ناغيتس على ممفيس غريزليس
أحرز تايلر هيرو 26 نقطة وهو أعلى معدل في المباراة ليقود فريقه ميامي هيت للفوز على مضيفه غولدن ستيت واريورز 114/102 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين .
وخاض ميامي هيت المباراة دون نجمه جيمي باتلر المصاب في ربلة الساق لكنه حقق فوزه الرابع على التوالي خارج ملعبه.
وأسهم جمال كين في فوز هيت بإضافة 18 نقطة إلى رصيد فريقه بينما أحرز زميله بام أديبايو 17 نقطة كما أضاف جيمي جاكيز 17 نقطة للفريق الفائز أيضًا.
وكان ستيفن كوري وكلاي تومسون أفضل مسجلي جولدن ستيت برصيد 13 نقطة لكل منهما.
وحقق ميامي هيت الفوز بعد نجاحه في تعويض تأخره بفارق 5 نقاط مبكرًا عندما أحرز 36 نقطة في الربع الثاني ليتقدم 58/51 في النصف الأول من المباراة.
وفي الربع الثالث أحرز ميامي هيت 33 نقطة أخرى ليتقدم بفارق 15 نقطة.
وفي مواجهة أخرى قلب بوسطن سيلتيكس تأخره بفارق 21 نقطة إلى انتصار في الوقت الإضافي بنتيجة 128/122 على ضيفه ديترويت بيستونز ليحقق بذلك الفوز رقم 15 على أرضه دون خسارى.
وخسر بيستونز للمرة 28 على التوالي وهي أطول مسيرة خسائر خلال موسم واحد طوال تاريخ البطولة.
وإذا خسر الفريق في مباراته المقبلة أمام ضيفه تورونتو رابتورز، غدًا السبت، فإنه سيصبح صاحب أطول مسيرة خسائر على الإطلاق على مر العصور.
وفي مباريات أخرى فاز لوس أنجليس ليكرز على ضيفه تشارلوت هورنتس 133/112، وفاز سان أنطونيو سبيرز خارج ملعبه على بورتلاند تريل بليزرز 118/105.
وعلى أرضه فاز دنفر ناجتس على ممفيس جريزليز 142/105.