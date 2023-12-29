NBA.. بوسطن سيلتكس يهزم ديترويت بيستونز وتفوق دنفر ناغيتس على ممفيس غريزليس

وكان ستيفن كوري وكلاي تومسون أفضل مسجلي جولدن ستيت برصيد 13 نقطة لكل منهما.

وحقق ميامي هيت الفوز بعد نجاحه في تعويض تأخره بفارق 5 نقاط مبكرًا عندما أحرز 36 نقطة في الربع الثاني ليتقدم 58/51 في النصف الأول من المباراة.

وفي الربع الثالث أحرز ميامي هيت 33 نقطة أخرى ليتقدم بفارق 15 نقطة.

وفي مواجهة أخرى قلب بوسطن سيلتيكس تأخره بفارق 21 نقطة إلى انتصار في الوقت الإضافي بنتيجة 128/122 على ضيفه ديترويت بيستونز ليحقق بذلك الفوز رقم 15 على أرضه دون خسارى.