NBA.. أنتوني إدواردز يقود تمبرولفز للفوز على كينغز
سجل أنتوني إدواردز 34 نقطة وأرسل عشر تمريرات حاسمة لزملائه ليسهم في فوز مينيسوتا تمبرولفز 110-97 على مضيفه سكرامنتو كينغز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز الفرنسي رودي غوبير 21 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة، فيما أضاف جيدن مكدانيلز 20 نقطة واستحوذ على أربع كرات مرتدة ليحقق مينيسوتا الفوز في 21 من آخر 25 مباراة.
وسجل مايك كونلي 12 نقطة وأرسل تسع تمريرات حاسمة لزملائه واستحوذ على سبع كرات فيما أضاف كايل أندرسون عشر نقاط لتمبرولفز.
وأحرز ديارون فوكس 27 نقطة وأرسل ست تمريرات حاسمة لكينغز، الذي خسر للمباراة الثانية على التوالي في آخر ثلاث مباريات.
وأسهم كيغان موراي في المباراة عبر تسجيل 20 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وأضاف دومانتاس سابونيس 17 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأرسل مثلها من التمريرات الحاسمة فيما سجل هاريسون بارنز 12 نقطة لسكرامنتو.
وسجل سابونيس ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثانية على التوالي والخامسة هذ الموسم و37 في مسيرته.
وخاض مينيسوتا المباراة دون نجمه كارل-أنطوني تاونز الذي أصيب في ركبته اليسرى خلال الفوز على لوس أنجليس ليكرز يوم الخميس الماضي.
وفي باقي المباريات، خسر نيويورك نيكس على أرضه 130-111 أمام ميلووكي باكس، وكذلك خسر لوس أنجليس كليبرز 145-108 أمام مضيفه بوسطن سيلتيكس.
وتغلب أورلاندو ماجيك 117-110 على مضيفه إنديانا بيسرز، ودنفر ناغتس على مضيفه تشارلوت هورنتس 102-95.
وفاز هيوستون روكتس بفارق نقطتين على مضيفه نيو أورليانز بليكانز 106-104، وخسر تورونتو رابتورز 126-119 أمام يوتا جاز، وأتلانتا هوكس أمام مضيفه ممفيس غريزليز 125-119.
وتغلب بروكلين نيتس 126-115 على ضيفه ديترويت بيستونز، فيما خسر أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام مضيفه لوس أنجليس ليكرز 129-120.
وفاز كليفلاند كافاليرز على مضيفه شيكاغو بولز 109-95، فيما تغلب دالاس مافريكس 144-119 على سان أنطونيو سبيرز، وغولدن ستيت وريورز 126-106 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز.