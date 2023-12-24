NBA.. أنتوني إدواردز يقود تمبرولفز للفوز على كينغز

وأسهم كيغان موراي في المباراة عبر تسجيل 20 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وأضاف دومانتاس سابونيس 17 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأرسل مثلها من التمريرات الحاسمة فيما سجل هاريسون بارنز 12 نقطة لسكرامنتو.

وسجل سابونيس ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثانية على التوالي والخامسة هذ الموسم و37 في مسيرته.

وخاض مينيسوتا المباراة دون نجمه كارل-أنطوني تاونز الذي أصيب في ركبته اليسرى خلال الفوز على لوس أنجليس ليكرز يوم الخميس الماضي.

وفي باقي المباريات، خسر نيويورك نيكس على أرضه 130-111 أمام ميلووكي باكس، وكذلك خسر لوس أنجليس كليبرز 145-108 أمام مضيفه بوسطن سيلتيكس.