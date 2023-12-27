NBA.. بيستونز يحقق رقمًا قياسيًّا سلبيًّا بالخسارة الـ27 تواليًا في موسم واحد

NBA.. بيستونز يحقق رقمًا قياسيًّا سلبيًّا بالخسارة الـ27 تواليًا في موسم واحد
سجل كاميرون جونسون 24 نقطة ليفوز بروكلين نتس 118-112 على ديترويت بيستونز الذي حقق رقمًا قياسيًّا سلبيًّا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بالخسارة الـ27 تواليًا في موسم واحد.
وبهذا يتخطى ديترويت الرقم القياسي السلبي السابق الذي سجله كل من كليفلاند كافاليرز في موسم 2010-2011 وفيلادلفيا سفينتي سيكسرز في موسم 2013-2014 وكلاهما خسر 26 مباراة متتالية.
ويحمل فيلادلفيا الرقم القياسي السلبي على مر العصور والذي امتد على مدار موسمين حين خسر سفينتي سيكسرز 28 مباراة متتالية بين نهاية موسم 2014-2015 وبداية موسم 2015-2016.
وقد يعادل بيستونز هذا الرقم السلبي عندما يحل ضيفًا على بوسطن سيلتيكس، غدًا الخميس.
وفي مباراة أخرى، سجل أندري دروموند 24 نقطة واستحوذ على 25 كرة مرتدة ليقود شيكاغو بولز للفوز 118-113 على أتلانتا هوكس. وسجل جا مورانت 31 نقطة وأحرز غارين جاكسون أربع نقاط من إجمالي 19 نقطة في اللقاء خلال الوقت الإضافي ليفوز ممفيس غريزليز 116-115 على نيو أورليانز بليكانز.
وأحبط أورلاندو ماجيك انتفاضة متأخرة لواشنطن ويزاردز ليفوز عليه 127-119 بفضل تألق فرانتس فاغنر الذي سجل 28 نقطة.
وكان هذا الانتصار الثاني تواليًا لماجيك في أعقاب أربع هزائم متتالية.
وسجل تايريس هاليبرتون 33 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه ليقود إنديانا بيسرز للفوز 123-117 على هيوستون روكتس.
وفاز يوتا جاز 130-118 على سان أنطونيو سبيرز بعدما سجل لوري ماركانن 31 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وأحرز أربع رميات ثلاثية في الربع الرابع الحاسم.
كما تغلب أوكلاهوما سيتي ثاندر 129-106 على مينيسوتا تيمبروولفز وفاز بورتلاند تريل بليزرز 130-113 على سكرامنتو كينغز، وتفوق لوس أنجليس كليبرز 113-104 على تشارلوت هورنتس.