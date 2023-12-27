NBA.. بيستونز يحقق رقمًا قياسيًّا سلبيًّا بالخسارة الـ27 تواليًا في موسم واحد

سجل كاميرون جونسون 24 نقطة ليفوز بروكلين نتس 118-112 على ديترويت بيستونز الذي حقق رقمًا قياسيًّا سلبيًّا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بالخسارة الـ27 تواليًا في موسم واحد.

وبهذا يتخطى ديترويت الرقم القياسي السلبي السابق الذي سجله كل من كليفلاند كافاليرز في موسم 2010-2011 وفيلادلفيا سفينتي سيكسرز في موسم 2013-2014 وكلاهما خسر 26 مباراة متتالية.

ويحمل فيلادلفيا الرقم القياسي السلبي على مر العصور والذي امتد على مدار موسمين حين خسر سفينتي سيكسرز 28 مباراة متتالية بين نهاية موسم 2014-2015 وبداية موسم 2015-2016.

وقد يعادل بيستونز هذا الرقم السلبي عندما يحل ضيفًا على بوسطن سيلتيكس، غدًا الخميس.