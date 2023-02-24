النصر السعودي ينتظر قرار راموس بعد اعتزاله دوليا

أعلن سيرجيو راموس اعتزاله دوليا وعدم مشاركته مع المنتخب الإسباني بعد محادثة مع لويس دي لا فوينتي المدير الفني الجديد لبطل العالم 2010.

لكن مدافع ريال مدريد السابق يتعين عليه التفكير في مستقبله مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران المقبل.

ولم يلعب مدافع باريس سان جيرمان البالغ من العمر 36 عاما، والذي فاز بكأس العالم في 2010 إضافة إلى لقبين لبطولة أوروبا، مع إسبانيا منذ مارس/ آذار 2021 لكنه قال إنه كان يتعين على المدرب الجديد منحه فرصة لإظهار قدرته على الاستمرار في خدمة منتخب بلاده لكن دي لافوينتي رفض منحه الفرصة للعودة للمنتخب.