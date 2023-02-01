تقارير: مفاوضات مع راموس وكريم بنزيما ولوكا مودريتش لإنهاء مسيرتهم في الدوري السعودي

ذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن أندية سعودية دخلت في مفاوضات مع الثلاثي الإسباني سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش، ثنائي ريال مدريد، لإنهاء مسيرتهم في الدوري السعودي.

وحسب الصحيفة، فإن أندية سعودية أرسلت في الأيام الماضية عروضا للثلاثي تقضي بالتوقيع على موسمين مقابل 60 مليون يورو صافية وخالية من الضرائب، وأن الاتصالات تتم عبر الهاتف مع المقربين من اللاعبين الثلاثة.

ولم يقترح المسؤولون السعوديون على اللاعبين الثلاثة أندية معينة تاركة لهم حرية اختيار الفريق في المستقبل بعد الموافقة على العرض.

وينتهي عقد سيرجيو راموس (36 عاما) مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، كما ينتهي عقدا لوكا مودريتش (36 عاما) وكريم بنزيما (35 عاما) مع ريال مدريد الصيف المقبل أيضا، ويملك الثلاثي الحرية في التفاوض مع فرق جديدة.