تقارير: مفاوضات مع راموس وكريم بنزيما ولوكا مودريتش لإنهاء مسيرتهم في الدوري السعودي
ذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن أندية سعودية دخلت في مفاوضات مع الثلاثي الإسباني سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش، ثنائي ريال مدريد، لإنهاء مسيرتهم في الدوري السعودي.
وحسب الصحيفة، فإن أندية سعودية أرسلت في الأيام الماضية عروضا للثلاثي تقضي بالتوقيع على موسمين مقابل 60 مليون يورو صافية وخالية من الضرائب، وأن الاتصالات تتم عبر الهاتف مع المقربين من اللاعبين الثلاثة.
ولم يقترح المسؤولون السعوديون على اللاعبين الثلاثة أندية معينة تاركة لهم حرية اختيار الفريق في المستقبل بعد الموافقة على العرض.
وينتهي عقد سيرجيو راموس (36 عاما) مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، كما ينتهي عقدا لوكا مودريتش (36 عاما) وكريم بنزيما (35 عاما) مع ريال مدريد الصيف المقبل أيضا، ويملك الثلاثي الحرية في التفاوض مع فرق جديدة.
وأكدت الصحيفة أن هدف مسؤولي الرياضة السعودية بالتعاقد مع راموس ومودريتش وبنزيما هو تقوية الدوري السعودي الممتاز، الذي يضم 16 فريقا بنجوم عالميين، وهذه الاستراتيجية تلقت دفعة قوية عبر توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر السعودي في عقد مالي ضخم بلغ حوالي 70 مليون يورو بالموسم الواحد.
وذكر مصدر من الاتحاد السعودي لكرة القدم للصحيفة، أن النية هي أن تكون التعاقدات الكبيرة بمثابة طعم للاعبين والمدربين الآخرين في البطولات الأوروبية الكبرى، نظرًا لأن الدوري السعودي يضم بالفعل 128 لاعبًا دوليًا من حوالي خمسين دولة، مشددا: "للحصول على دوري قوي، نحتاج إلى أسماء كبيرة".
كما أكدت الصحيفة الإسبانية أن هدف الحكومة السعودية هو تقوية حظوظها في الترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 بعرض مشترك مع اليونان ومصر، وذلك عبر استقدام نجوم عالميين للدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.
وقال مصدر من الاتحاد السعودي لكرة القدم لصحيفة "الموندو": "يهدف المشروع العظيم للبلاد في كرة القدم إلى أبعد من استضافة كأس العالم ويركز على المساعدة في تحديث البلد وانفتاحه على العالم".
وحسب الصحيفة الإسبانية، فإنهم في السعودية يفضلون التعاقد مع كبار اللاعبين بشرط أن يصبحوا سفراء للبلاد، بينما يستبعدون في الوقت الحالي شراء نادٍ أوروبي آخر بعد الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد.