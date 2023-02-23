رسميا.. سيرجيو راموس يعلن اعتزال اللعب الدولي
راموس نال مع إسبانيا لقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا ولقبين في كأس أمم أوروبا (2008 و2012).
أعلن سيرجيو راموس، رسميا، اليوم الخميس، اعتزال اللعب مع منتخب إسبانيا، بعد مسيرة حافلة.
وكتب راموس عبر حسابه في موقع "تويتر": "سأستمر في تشجيع بلدي من المنزل بعاطفة الشخص المتميز الذي استطاع بفخر تمثيله 180 مباراة. أشكركم من أعماق قلبي لكم جميعًا الذين وثقوا بي دائمًا!
خلال 180 مباراة مع منتخب إسبانيا الأول سجل راموس 23 هدفا، وكانت أول مباراة له في مارس 2005 أمام الصين تحت قيادة لويس أراوغونيس.
أما آخر مباراة لراموس مع إسبانيا فكانت في مارس 2021 حيث شارك 4 دقائق فقط أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم.
ونال راموس، الذي سيكمل 37 عاما الشهر المقبل، مع إسبانيا لقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا ولقبين في كأس أمم أوروبا (2008 و2012).