رسميا.. سيرجيو راموس يعلن اعتزال اللعب الدولي

أعلن سيرجيو راموس، رسميا، اليوم الخميس، اعتزال اللعب مع منتخب إسبانيا، بعد مسيرة حافلة.

وكتب راموس عبر حسابه في موقع "تويتر": "سأستمر في تشجيع بلدي من المنزل بعاطفة الشخص المتميز الذي استطاع بفخر تمثيله 180 مباراة. أشكركم من أعماق قلبي لكم جميعًا الذين وثقوا بي دائمًا!

خلال 180 مباراة مع منتخب إسبانيا الأول سجل راموس 23 هدفا، وكانت أول مباراة له في مارس 2005 أمام الصين تحت قيادة لويس أراوغونيس.