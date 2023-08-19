لويس كاسترو: النصر بحاجة للاعبين أجانب وأنا المسؤول عن الخسارة أمام التعاون
قال المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، إن فريقه بحاجة للاعبين أجانب.
وتعرض النصر للخسارة الثانية بعدما سقط 0/2 أمام التعاون، بعد أيام من الخسارة 1/2 أمام الاتفاق.
وقال لويس كاسترو: "الفريق بحاجة إلى قلب دفاع ولا يزال ينقصنا لاعبون أجنبيون".
وأكد مدرب النصر: "نحن نريد قلب دفاع، أنتم تعرفون أن لدينا نقص عنصرين أجنبيين، لدينا دوري طويل ونحتاج تدعيم صفوفنا".
وأضاف: "الشوط الأول لم نكن متواجدين، ولكن في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص بالإضافة إلى 25 تسديدة ولكن لم نحولها إلى أهداف".
وأوضح مدرب النصر: "الموقف صعب، بعد بداية موسم ممتازة وتحقيق كأس العرب، عند الفوز لا تظهر الأخطار بوضوح، ولكن حين تخسر تجد كل شيء غير جيد، ينتظرنا عمل كبير للتطور".
وتابع: "نتيجة سيئة، لكن أدعم لاعبينا وأقف معهم، عملوا كثيرا لكن لم نسجل، سددنا ووصلنا لمرمى الخصم بفرص محققة ولم نوفق".
وسيلعب النصر مع شباب الأهلي دبي في دور الإقصائيات بدوري أبطال آسيا.
وعن ذلك قال كاسترو: "نحن نفكر في الحاضر فقط، مواجهة التعاون انتهت، تفكيرنا يبدأ لمباراة ملحق آسيا، عملنا الآن هو البحث عن ألقاي أخرى".
وختم المدرب البرتغالي: "أنا من يتحمل المسؤولية، الخسارة أنا من يتحملها فقط، أنا المسؤول عن ضياع الفرص في الشوط الثاني، وعن الهدفين اللذين تلقيناهما، أنا المدرب والمدرب هو المسؤول الأول عن كل شيء في الفريق".
وبعد مواجهة شباب الأهلي دبي سيلعب النصر مع الفتح ثم الشباب في الدوري السعودي.