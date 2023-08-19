لويس كاسترو: النصر بحاجة للاعبين أجانب وأنا المسؤول عن الخسارة أمام التعاون

وأضاف: "الشوط الأول لم نكن متواجدين، ولكن في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص بالإضافة إلى 25 تسديدة ولكن لم نحولها إلى أهداف".

وأوضح مدرب النصر: "الموقف صعب، بعد بداية موسم ممتازة وتحقيق كأس العرب، عند الفوز لا تظهر الأخطار بوضوح، ولكن حين تخسر تجد كل شيء غير جيد، ينتظرنا عمل كبير للتطور".

وتابع: "نتيجة سيئة، لكن أدعم لاعبينا وأقف معهم، عملوا كثيرا لكن لم نسجل، سددنا ووصلنا لمرمى الخصم بفرص محققة ولم نوفق".

وسيلعب النصر مع شباب الأهلي دبي في دور الإقصائيات بدوري أبطال آسيا.