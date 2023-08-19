الدوري السعودي: النصر يخسر مجددا ضد التعاون والشباب يسقط أمام الوحدة والاتفاق يواصل صحوته
تجرع النصر مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمام ضيفه التعاون 2-صفر، رغم استعادة نجومه، اليوم الجمعة.
وخسر النصر في الجولة الافتتاحية 2-1 من الاتفاق في غياب كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس للإرهاق، بعد التتويج بلقب البطولة العربية.
لكن بعودة هؤلاء النجوم، باستثناء الظهير الأيسر تيليس القادم من مانشستر يونايتد، ظهر النصر في حالة بائسة واستقبل هدفا بخطأ دفاعي فادح، منتصف الشوط الأول.
سجل المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الأول من ضربة رأس في غياب تام للرقابة، أثناء ركلة ركنية في الدقيقة 20.
وألغيت ركلة جزاء للنصر بعد اللجوء للفيديو قبل نهاية الشوط الأول، بعد سقوط فوفانا، وغادر رونالدو الملعب غاضبا من التحكيم.
واستمر سوء الحظ وغياب التركيز حين أهدر تاليسكا ضربة رأس من مدى قريب في الوقت بدل الضائع.
وألغى الحكم هدفا لساديو ماني للتسلل في الدقيقة 94.
ودفع النصر ثمن الفرص المهدرة، ليستغل التعاون الارتباك الدفاعي ويعزز تفوقه بهدف أحمد صالح باحسين في الدقيقة 95، ليفشل "العالمي" في حصد أية نقطة من أول مباراتين في بداية الموسم.
ورفع التعاون رصيده إلى أربع نقاط.
الاتفاق يواصل صحوته بقيادة جيرارد
وحقق الاتفاق فوزه الثاني بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد 2-صفر على الحزم رغم غياب القائد جوردان هندرسون بسبب وعكة صحية قبل دقائق من بداية اللقاء.
تقجم روبن كوايسون بأول أهداف المباراة في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول 1/0 لكتيبة جيرارد.
وأضاف فيتينهو في الدقيقة 52، ليضيف الاتفاق ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده.
بهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما استمر الحزم بدون نقاط في المركز الأخير.
الشباب يسقط أمام الوحدة
وفي ثاني مفاجآت الجولة سقط فريق الشباب أمام الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
تقدم أنسيلمو للوحدو في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاف حسين العيسى الهدف الثاني في الدقيقة 48، ولكن قلص الشباب النتيجة بهدف من نيران صديقة عن طريق جواد ياميق لاعب الوحدة الذي أحرز هدفًا في مرماه.
وأطلق يحيى النجعي رصاصة الرحمة على الشباب وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 97.
وأهدر الشباب ركلتي جزاء من إيفر بانيغا وحبيب ديالو تصدى لهما الحارس عبد القدوس عطية ليقود الوحدة للفوز 3-1.
بهذه النتيجة رفع فريق الوحدة رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز التاسع، بينما توقف رصيد الشباب عند نقطة واحدة في المركز 13.