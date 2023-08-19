الدوري السعودي: النصر يخسر مجددا ضد التعاون والشباب يسقط أمام الوحدة والاتفاق يواصل صحوته

سجل المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الأول من ضربة رأس في غياب تام للرقابة، أثناء ركلة ركنية في الدقيقة 20.

وألغيت ركلة جزاء للنصر بعد اللجوء للفيديو قبل نهاية الشوط الأول، بعد سقوط فوفانا، وغادر رونالدو الملعب غاضبا من التحكيم.

واستمر سوء الحظ وغياب التركيز حين أهدر تاليسكا ضربة رأس من مدى قريب في الوقت بدل الضائع.

وألغى الحكم هدفا لساديو ماني للتسلل في الدقيقة 94.

ودفع النصر ثمن الفرص المهدرة، ليستغل التعاون الارتباك الدفاعي ويعزز تفوقه بهدف أحمد صالح باحسين في الدقيقة 95، ليفشل "العالمي" في حصد أية نقطة من أول مباراتين في بداية الموسم.

ورفع التعاون رصيده إلى أربع نقاط.