كريستيانو رونالدو يطالب الحكم بإخراج لاعب التعاون من الملعب (فيديو)
انفعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، على خالد الطريس حكم مباراة فريقه أمام التعاون، خلال مباراة الفريقين في دوري روشن؛ بسبب سقوط أحد لاعبي الخصم على الأرض لفترة طويلة.
وعاد رونالدو إلى تشكيل النصر بعد غيابه عن الجولة الأولى، حيث تعافى من الكدمة القوية التي تعرض لها في نهائي البطولة العربية، وتسببت في غيابه عن مواجهة الاتفاق في افتتاح الدوري.
وخلال المباراة، سقط أحد لاعبي التعاون أرضًا بسبب إصابة تعرض لها، وظل طويلا على أرضية الملعب.
وانفعل رونالدو وطالب حكم المباراة خالد الطريس بإخراج لاعب التعاون من الملعب واستئناف اللعب وعدم التعطيل.
ويخوض فريق النصر مواجهة قوية ضد التعاون، مساء اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.
ويدخل النصر المباراة وهدفه مصالحة جماهيره، عقب الخسارة في الجولة الأولى أمام الاتفاق في غياب رونالدو.