كريستيانو رونالدو يطالب الحكم بإخراج لاعب التعاون من الملعب (فيديو)

وعاد رونالدو إلى تشكيل النصر بعد غيابه عن الجولة الأولى، حيث تعافى من الكدمة القوية التي تعرض لها في نهائي البطولة العربية، وتسببت في غيابه عن مواجهة الاتفاق في افتتاح الدوري.

وخلال المباراة، سقط أحد لاعبي التعاون أرضًا بسبب إصابة تعرض لها، وظل طويلا على أرضية الملعب.

وانفعل رونالدو وطالب حكم المباراة خالد الطريس بإخراج لاعب التعاون من الملعب واستئناف اللعب وعدم التعطيل.