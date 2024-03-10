بعد الخسارة أمام الأهلي.. الزمالك يعين مدربًا جديدًا لكرة الطائرة
أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، التعاقد مع المدير الفني البرازيلي سيدني بابكي ليكون مديراً فنياً لفريق الكرة الطائرة، خلفًا للمدرب المقال أشرف أبو الحسن.
وقرر نادي الزمالك إقالة أشرف أبو الحسن، عقب خسارة كأس السوبر المصري أمام الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
وعمل بابكي كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب البرازيل خلال الفترة من 2009 إلى 2015.
كما سبق وأن تولى قيادة كولومبيا في 2018.
سيدني بابكي سبق وعمل مع عدة أندية عربية هي شباب الأهلي والعين وحتا دبي بالإمارات وناديي الوحدة والفيصلي في السعودية ودار كليب بالبحرين.
وينافس الزمالك على لقب بطولة إفريقيا للأندية والمقرر إقامتها في صالة النادي الأهلي، الشهر المقبل.
كما يلعب الفريق الأبيض نصف نهائي مسابقة الدوري المصري وبطولة في كأس مصر.