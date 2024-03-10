بعد الخسارة أمام الأهلي.. الزمالك يعين مدربًا جديدًا لكرة الطائرة

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، التعاقد مع المدير الفني البرازيلي سيدني بابكي ليكون مديراً فنياً لفريق الكرة الطائرة، خلفًا للمدرب المقال أشرف أبو الحسن.