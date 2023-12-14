5 أسباب لخسارة برشلونة أمام رويال أنتويرب
تلقى برشلونة الخسارة الثانية في دوري أبطال أوروبا بسقوطه 2/3 أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.
ورغم تأكيد خوان لابورتا رئيس النادي والمدرب تشافي قبل المباراة على أهمية الفوز، إلا أن الفريق ظهر مرة أخرى هشًّا بعد تلقي شباكه هدفا في الدقيقة الثانية.
وضمن برشلونة التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي لم يحققه في الموسمين الماضيين، عندما ودّع البطولة من الدور الأول.
إلا أن تلقي برشلونة خسارتين في 6 مباريات في دور المجموعات يثير الشكوك حول قدرة برشلونة في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه آخر مرة موسم 2014/2015.
وتأهل برشلونة لدور الـ16 برصيد 12 نقطة متقدما بفارق الأهداف والمواجهات عن بورتو البرتغالي الذي حصد 12 نقطة أيضا.
ورصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" 5 أسباب لخسارة برشلونة أمام رويال أنتويرب، وهي كالتالي:
1. ضغط هجوم الفريق المنافس
قالت الصحيفة إن برشلونة كرر فشله في التغلب على ضغط هجوم الفريق المنافس.
وأمام الفريق البلجيكي وجد برشلونة نفسه أمام منافس كان أكثر مشاركة وطموحًا في الحصول على النقاط الثلاث.
2. تغييرات بلا فائدة
بعد التغييرات التي طرأت على تشكيلة برشلونة، والتي وافق عليها خوان لابورتا وديكو، ساهم إلكاي غوندوغان، الذي شارك في الدقيقة 60، بتمريرة حاسمة في هدف مارك جويو، لكنه فشل أيضًا في ضبط الإيقاع اللازم في اللعب.
3. الأخطاء الفردية
بعيدًا عن حقيقة أن برشلونة أجرى سبعة تغييرات عن التشكيلة التي شاركت أمام جيرونا فقد فشل الفريق في تقديم مباراة جيدة، وتسببت الأخطاء الفردية في خسائر فادحة.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن خطأين كبيرين ارتكبهما أوريول روميو، مع تمريرتين سيئتين، أدتا إلى تفوق الفريق البلجيكي.
كما فشل جوليس كوندي، البعيد كل البعد عن مستواه التي قدمه مع إشبيلية، في تقديم مستوى مميز وتسبب في هدف لرويال أنتويرب لكن من حسن حظه أنه تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.
4. تلقي هدف السبق للمباراة العاشرة
للمباراة العاشرة هذا الموسم، والسادسة من آخر سبع مباريات، تلقى برشلونة أولا هدفا من منافسين، ووجد الفريق نفسه متأخرا في النتيجة مرة أخرى.
ومنذ الهدف الأول لرويال أنتويرب أظهر لاعبو برشلونة الكثير من عدم الدقة، وبعد 24 دقيقة فقدوا 17 كرة، ولم يتمكنوا من القيام بثلاث تمريرات متتالية.
5. رد فعل غير كاف
بعد التأخر 1/2، قام تشافي على الفور بإجراء تبديلات، وعلى دفعة واحدة أشرك ثلاثة لاعبين مهمين هم: جواو كانسيلو وإلكاي غوندوغان وبيدري، وأخرج فيرمين لوبيز وأوريول روميو وهيكتور فورت.
وبدأ الفريق بالسيطرة على المباراة وتمكن من معادلة النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من مارك جويو، الذي حلّ بديلا لروبرت ليفاندوفسكي المشتت.
لكن بعد ثلاث دقائق فقط، تلقى برشلونة هدفا ليخسر 2/3؛ ما جعل رويال أنتويرب يدخل التاريخ بتحقيق الفوز لأول مرة في تاريخه بمباراة بدوري أبطال أوروبا.