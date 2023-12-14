5 أسباب لخسارة برشلونة أمام رويال أنتويرب

2. تغييرات بلا فائدة

بعد التغييرات التي طرأت على تشكيلة برشلونة، والتي وافق عليها خوان لابورتا وديكو، ساهم إلكاي غوندوغان، الذي شارك في الدقيقة 60، بتمريرة حاسمة في هدف مارك جويو، لكنه فشل أيضًا في ضبط الإيقاع اللازم في اللعب.

3. الأخطاء الفردية

بعيدًا عن حقيقة أن برشلونة أجرى سبعة تغييرات عن التشكيلة التي شاركت أمام جيرونا فقد فشل الفريق في تقديم مباراة جيدة، وتسببت الأخطاء الفردية في خسائر فادحة.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن خطأين كبيرين ارتكبهما أوريول روميو، مع تمريرتين سيئتين، أدتا إلى تفوق الفريق البلجيكي.