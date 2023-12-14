ساري يتحدى برشلونة

ووفقًا لقواعد قرعة ثمن النهائي فإن خصوم برشلونة المحتملين، هم: باريس سان جيرمان، وانتر ميلان، ونابولي، ولاتسيو، ولايبزيغ، وايندهوفن، وكوبنهاغن.

وتلعب الفرق المتصدرة مع فرق المركز الثاني في ثمن النهائي ولا يمكن لفريق مواجهة منافسه من المجموعة ذاتها أو من البلد ذاته.