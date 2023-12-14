رياضة
ساري يتحدى برشلونة
ستجرى قرعة ثمن النهائي يوم الإثنين المقبل.
أعرب ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو الإيطالي عن رغبته في مواجهة برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتأهل برشلونة متصدرًا مجموعته رغم تلقيه خسارة أمام رويال أنتويرب بينما تأهل لاتسيو ثانيًا في مجموعته خلف أتلتيكو مدريد.
وستجرى قرعة ثمن النهائي يوم الإثنين المقبل.
وقال ساري في تصريحات بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد :"أريد مواجهة برشلونة في ثمن النهائي، لم أواجه برشلونة من قبل كمدرب وستكون تجربة رائعة".
ووفقًا لقواعد قرعة ثمن النهائي فإن خصوم برشلونة المحتملين، هم: باريس سان جيرمان، وانتر ميلان، ونابولي، ولاتسيو، ولايبزيغ، وايندهوفن، وكوبنهاغن.
وتلعب الفرق المتصدرة مع فرق المركز الثاني في ثمن النهائي ولا يمكن لفريق مواجهة منافسه من المجموعة ذاتها أو من البلد ذاته.